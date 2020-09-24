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Во дворе на Богдановича коммунальники сожгли мурал с гербом «Погоня»
24.09.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске коммунальники использовали горелку на пропане, чтобы сжечь изображение герба «Погоня» на трансформаторной подстанции.
Минчанка Наталья заметила герб «Погоня» на трансформаторной подстанции 22 сентября — изображение появилось возле дома на Богдановича, 108.
А уже 24 сентября она заметила, как коммунальники выжигали изображение с помощью горелки на пропане.
Жители минских дворов уже больше месяца наносят муралы с национальными символами (бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня») на трансформаторные будки и другие постройки. Коммунальники и милиция борются с этим явлением, однако прежде изображения в основном закрашивали.
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В Минске коммунальники использовали горелку на пропане, чтобы сжечь изображение герба «Погоня» на трансформаторной подстанции.
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