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Что именно сказал генпрокурор по поводу протестов
24.09.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Все, кто высказывался против насилия, будут наказаны в Беларуси. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед,
«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, совершившее преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в Интернете, не уйдет от ответственности», - сказал Швед.
По его словам, сейчас ведется активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев будет рассмотрение целого ряда уголовных дел.
Швец также рассказал, что в вопросах общей преступности ситуация «абсолютно контролируемая», и даже отмечается ее снижение. По его мнению, это говорит о том, что правоохранительные органы и решают сложные задачи, связанные с «вызовами и угрозами», и не забывают держать преступность под полным и жестким контролем».
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Все, кто высказывался против насилия, будут наказаны в Беларуси.
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