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Что именно сказал генпрокурор по поводу протестов

24.09.2020 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Все, кто высказывался против насилия, будут наказаны в Беларуси. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед, передает БЕЛТА.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, совершившее преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в Интернете, не уйдет от ответственности», - сказал Швед.

По его словам, сейчас ведется активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев будет рассмотрение целого ряда уголовных дел.

Швец также рассказал, что в вопросах общей преступности ситуация «абсолютно контролируемая», и даже отмечается ее снижение. По его мнению, это говорит о том, что правоохранительные органы и решают сложные задачи, связанные с «вызовами и угрозами», и не забывают держать преступность под полным и жестким контролем».

23 сентября во Дворце Независимости прошла инаугурация Лукашенко на президентский пост. О церемонии до этого не сообщалось, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что о инаугурации будет объявлено ближе к событию. Однако этого не произошло, и президент принял присягу в «тайном формате».

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД Литвы назвал инаугурацию «фарсом» и большая часть Европы отказалась принимать легитимность главы Беларуси. Белорусское ТВ в момент принятия присяги президентом показывало российские сериалы.

Утром 24 сентября пресс-служба МВД официально сообщила, что всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Все, кто высказывался против насилия, будут наказаны в Беларуси.
 
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