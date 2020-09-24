Что именно сказал генпрокурор по поводу протестов

Все, кто высказывался против насилия, будут наказаны в Беларуси. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед, передает БЕЛТА.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, совершившее преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в Интернете, не уйдет от ответственности», - сказал Швед.

По его словам, сейчас ведется активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев будет рассмотрение целого ряда уголовных дел.

Швец также рассказал, что в вопросах общей преступности ситуация «абсолютно контролируемая», и даже отмечается ее снижение. По его мнению, это говорит о том, что правоохранительные органы и решают сложные задачи, связанные с «вызовами и угрозами», и не забывают держать преступность под полным и жестким контролем».

23 сентября во Дворце Независимости прошла инаугурация Лукашенко на президентский пост. О церемонии до этого не сообщалось, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что о инаугурации будет объявлено ближе к событию. Однако этого не произошло, и президент принял присягу в «тайном формате».

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД Литвы назвал инаугурацию «фарсом» и большая часть Европы отказалась принимать легитимность главы Беларуси. Белорусское ТВ в момент принятия присяги президентом показывало российские сериалы.