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В Пинске стали выпускать комфортабельные маты для коров
24.09.2020 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Животноводческие маты начали выпускать на предприятии «Экопродшина». Производитель уверяет, что они защищают животных от травм и болезней, сообщает
Маты изготавливаются из полипропиленовой ткани. Покрытие воссоздает условия пастбища, а по плотности соответствуют природному грунту. На них буренкам гораздо удобнее и теплее спать, чем на обычном полу. Коровы ведут себя спокойнее, меньше подвержены стрессу, что увеличивает надои. Кроме того, снижается вероятность заболеваний вымени и копыт.
Опытные образцы сейчас проходят испытания на ферме в Логишине.
«Пока рано подводить итог, но уже сегодня местные аграрии отмечают положительные свойства и результат применения матов», — пишет Пинский райисполком.
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На них буренкам гораздо удобнее и теплее спать.
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