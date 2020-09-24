В Пинске стали выпускать комфортабельные маты для коров

Источник материала: Tut.by

Животноводческие маты начали выпускать на предприятии «Экопродшина». Производитель уверяет, что они защищают животных от травм и болезней, сообщает Пинский райисполком .



Фото: Пинский райисполком

Маты изготавливаются из полипропиленовой ткани. Покрытие воссоздает условия пастбища, а по плотности соответствуют природному грунту. На них буренкам гораздо удобнее и теплее спать, чем на обычном полу. Коровы ведут себя спокойнее, меньше подвержены стрессу, что увеличивает надои. Кроме того, снижается вероятность заболеваний вымени и копыт.

Опытные образцы сейчас проходят испытания на ферме в Логишине.

«Пока рано подводить итог, но уже сегодня местные аграрии отмечают положительные свойства и результат применения матов», — пишет Пинский райисполком.