СК прокомментировал дело главреда «НН», а адвокат объяснил, почему журналиста нельзя судить за клевету

Источник материала: Tut.by

Вчера силовики пришли с обыском в квартиру главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича. Егор задержан на трое суток, он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Утром 23 сентября в квартире Егора Мартиновича прошел обыск , его проводило управление собственной безопасности (УСБ) МВД.

— Заведено дело по ст. 188 УК (Клевета), потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, за статью, где диджей говорит, что тот якобы бил его на Окрестина. У Егора Мартиновича пока никакого статуса нет. Закончится обыск, его повезут на допрос в Центральный аппарат СК. Егор давал им раньше пояснения по ситуации со статьей про Барсукова, сегодня они его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали даже доехать до них. У Егора есть адвокат, мы добились того, чтобы он был на обыске. На допрос он также поедет, — сообщила Адарья Гуштын, наша коллега и супруга Егора.

После допроса стало известно, что у главреда статус подозреваемого, он задержан.

Следственный комитет прокомментировал произошедшее только сегодня в своем телеграм-канале .

«По данным следствия, в середине августа текущего года на интернет-ресурсе „Наша нива“ размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса. По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса. Обстоятельства противоправных действий выясняются. Проводится расследование. За восемь месяцев текущего года по ст. 188 Уголовного кодекса возбуждено 27 уголовных дел», — написано в сообщении.

Тем временем адвокат Сергей Зикрацкий на своей странице в Facebook написал о том, почему журналиста нельзя судить за клевету.

«Во-первых, за клевету вообще нельзя судить. Международные принципы свободы выражения мнения и деятельности медиа исходят из того, что ответственность за клевету может быть только гражданско-правовая. Если были распространены порочащие высказывания, то на медиа или журналиста может быть наложен штраф. Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но в некоторых странах еще осталась уголовная ответственность за клевету. Поэтому — во-вторых. Во-вторых, ст. 188 Уголовного кодекса Республики Беларусь предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла. Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные и тем не менее их распространяет. Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случае не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний. Уверен, что дело в отношении Егора Мартиновича должно быть незамедлительно прекращено», — говорит адвокат.

Напомним, диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.

После освобождения Влад Соколовский рассказывал , что в один из дней к нему в карцер заходил мужчина, сказал примерно следующее: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».

— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».

21 августа с Владом Соколовским провели беседу в МВД. Тогда Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД, сообщала, что в отношении Соколовского никаких уголовных и административных процессов не ведется.

22 августа диджеи уехали в Литву .