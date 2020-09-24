Чиновники, спортсмены, но нет представителей церкви. Кто присутствовал на инаугурации Лукашенко

Источник материала: Tut.by

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. В этот — уже шестой — раз инаугурация проходила не как обычно: о ней не было известно заранее, ее не транслировали в прямом эфире, на церемонии не присутствовали иностранные делегации, дипломаты, представители церкви. TUT.BY посмотрел запись трансляции, чтобы понять, кто в итоге оказался на инаугурации, а кого не пригласили.



Фото: пресс-служба президента

Как было в 2010-м и 2015-м?

Инаугурация после выборов 2010 года проходила во Дворце республики. Церемонию транслировали по всем национальным телеканалам.

«Во Дворце республики Александра Лукашенко уже ждали около двух с половиной тысяч гостей. Европейских и американских дипломатов не было — они проигнорировали приглашение», — писали СМИ 21 января 2011 года. На церемонии присутствовал митрополит Филарет, который поздравил Лукашенко со вступлениям в должность.

В 2015 году инаугурация прошла в недавно построенном Дворце независимости, на ней присутствовало более тысячи гостей. В первом ряду сидели высокопоставленные чиновники, духовенство, гости из Китая, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, биатлонистка Дарья Домрачева. Завершился день праздничным концертом во Дворце республики.



Инаугурация в 2011 году. Фото: Reuters

В этом году инаугурация Александра Лукашенко состоялась на 45-й день после выборов. О том, что она пройдет, не было известно до последнего: еще утром 23 сентября пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила в комментарии РИА «Новости», что о дате сообщат ближе ко времени церемонии. Но уже в 11.30 телеграм-каналы госСМИ написали, что сейчас во Дворце независимости проходит инаугурация президента.

Как позже объявили официальные источники, на мероприятие были приглашены около 700 гостей.

Кого пригласили на инаугурацию?

Чиновники

В первом ряду находилась семья Александра Лукашенко, а также высокопоставленные чиновники: премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, недавно назначенный генпрокурор Андрей Швед, председатель Нацбанка Павел Каллаур, управляющий делами президента Виктор Шейман. Рядом с ними — Виктор Лукашенко с супругой Лилией, младший сын Николай, Дмитрий Лукашенко с женой Анной.



Скриншот видео ОНТ

На втором ряду можно узнать вице-премьеров Александра Субботина, Игоря Петришенко, Юрия Назарова и Анатолия Сивака, который еще недавно был мэром Минска. Здесь же — первый заместитель и заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков и Дмитрий Крутой, и.о. председателя КГК Василий Герасимов, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Юрий Караев.

Кроме них, в зале были министр иностранных дел Владимир Макей, председатель СК Иван Носкевич, глава КГБ Иван Тертель, министр спорта Сергей Ковальчук, глава Минкульта Юрий Бондарь.





Депутаты

Пригласили на инаугурацию и депутатов парламента. Правда, не всех.

Как рассказал TUT.BY депутат Олег Гайдукевич, о том, что в Минске проходит инаугурация президента, он узнал постфактум, приглашения на церемонию не получал, «в чате парламента не видел приглашений и другим депутатам». Заметим, что Олег Гайдукевич сейчас в Москве.

Председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько сообщил TUT.BY, что сейчас находится в отпуске в Москве, приглашение на мероприятие он не получал.

Среди присутствовавших депутатов можно заметить бывшего министра информации Лилию Ананич, «Мисс Беларусь — 2018» Марию Василевич, историка Игоря Марзалюка, первого секретаря БРСМ Дмитрия Воронюка, среди сенаторов — известного трансплантолога Олега Руммо, который, к слову, был доверенным лицом Александра Лукашенко во время избирательной кампании.



В центре — Лилия Ананич, справа вверху — Дмитрий Воронюк. Скриншот видео ОНТ



Второй справа — сенатор, трансплантолог, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Скриншот видео ОНТ



На этом кадре можно увидеть Марию Василевич. Скриншот видео ОНТ

Врачи

Приглашение на инаугурацию получила и замминистра здравоохранения Елена Богдан, которая летом 2020 года также была доверенным лицом кандидата в президенты Александра Лукашенко.



Замминистра здравоохранения Елена Богдан. Скриншот видео ОНТ

В зале присутствовал Дмитрий Пиневич, который сейчас исполняет обязанности министра здравоохранения. Его предшественник Владимир Караник — он сейчас возглавляет Гродненскую область — тоже приехал на мероприятие, как и другие руководители регионов Беларуси.



На этом кадре — вверху — можно узнать Ирину Абельскую. Скриншот видео ОНТ

Также из представителей медицинского сообщества в зале мы заметили Ирину Абельскую — главного врача Республиканского клинического медицинского центра управделами президента.

Бизнесмены

Если судить по трансляции, присутствовали на инаугурации представители крупного бизнеса. Самые заметные — Александр Мошенский, генеральный директор «Санта Бремор», и Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор».



Слева — девушка, похожая на Наталью Садовскую. Скриншот видео ОНТ

Активное обсуждение в соцсетях вызвало присутствие на церемонии девушки, похожей на Наталью Садовскую, которая сейчас возглавляет Ассоциацию рестораторов Беларуси. Основать эту ассоциацию было идеей Вадима Прокопьева, чтобы отстаивать коллективные интересы участников ресторанного бизнеса. Летом Прокопьев эмигрировал из Беларуси, после этого его критика Лукашенко стала довольно жесткой.

На задних рядах можно было заметить хоккейного тренера Дмитрия Баскова, который связан не только со спортом, но и бизнесом: недавно он стал одним из собственников аккумуляторного завода под Брестом, а также владельцем акций компании-застройщика «Датч Стар».

Глава ПВТ Всеволод Янческий тоже был замечен в числе гостей инаугурации.



Всеволодов Янчевский — на первом плане. Скриншот видео ОНТ

Артисты

Артистов в зале было немного. Самыми заметными оказались Александр Солодуха и сестры Александра и Валентина Груздевы, которые сидели по обе стороны от него. В этом же «секторе» — Ирина Дорофеева, рядом с ней находилась певица Жанет. Когда звучал гимн, они активно подпевали оркестру.



Ирина Дорофеева и Жанет. Скриншот видео ОНТ

На последних рядах мы заметили супругов Евгения Олейника и Юлию Быкову из группы Aura.

Спортсмены

Спортсменов в зале визуально было больше, чем артистов. Они сидели компактно в одной части зала. На первом плане — гребец Александр Богданович, гандболист Сергей Рутенко и глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.



Александр Богданович, Сергей Рутенко и Владимир Базанов

Присутствовала на инаугурации и делегация хоккеистов: Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Сергей Шабанов, Алексей Баранов и Дмитрий Басков — недавно, напомним, его избрали главой федерации хоккея Беларуси и наблюдательного совета минского «Динамо».



Скриншот видео ОНТ

Также на кадрах с трансляции мы увидели велогонщицу Наталью Цилинскую, биатлонистов Сергея Новикова и Олега Рыженкова, главного тренера сборной по художественной гимнастике Ирину Лепарскую, ректора БГУФК Сергея Репкина.

Кроме них приглашение на церемонию получили легкоатлеты Василиса Марзалюк и Максим Недосеков.

Работники СМИ

Присутствовали на инаугурации и работники государственных СМИ — от обозревателей до руководителей. Среди приглашенных были глава телеканала ОНТ Марат Марков, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, обозреватели «Советской Белоруссии» Андрей Муковозчик и Роман Рудь, ведущие СТВ Игорь Позняк, Григорий Азаренок, Вадим Щеглов и Евгений Паболовец (раньше он был директором ФК «Гомель»).



Скриншот видео ОНТ

Кроме них, на инаугурации присутствовал глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Кого не было — из тех, кто обычно присутствует

На инаугурации не было никого из иностранных делегаций или дипломатов. В 2001 году, например, несмотря на непризнание выборов со стороны белорусской оппозиции, США и Евросоюзом, на церемонии присутствовали около полусотни дипломатов и представителей международных организаций.

Не было на церемонии и представителей церкви. Как рассказал TUT.BY пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин, никого из православных иерархов на церемонии не было. Получал ли кто-либо приглашение, он не знает. Глава католической церкви в Беларуси, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, как известно, находится за границей, его не впустили в страну — МВД признало его паспорт недействительным.