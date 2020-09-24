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Новую поликлинику в Казимировке пока не откроют. Что будет с теми, кто ее ждал

24.09.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, запланированный на 28 сентября, временно переносится. Об этом сообщает Mycity.by, ссылаясь на Могилевскую центральную поликлинику.


Адреса, которые планировалось закрепить к ней и относящиеся сейчас к поликлиникам № 2 и № 11, а также детской поликлинике, временно остаются на медицинском обслуживании в своих учреждениях.

Адреса, закрепленные за поликлиникой № 3, будут переданы на медицинское обслуживание 28 сентября в Могилевскую центральную поликлинику (район Автовокзала и Металлургического завода).

О дате введения в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Казимировка будет известно позже.
В Казимировке появится новая поликлиника. Рассказываем, какой она будет (и что будет со старой)

 
Теги: Могилев
 
 
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Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, запланированный на 28 сентября, временно переносится.
 
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