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Новую поликлинику в Казимировке пока не откроют. Что будет с теми, кто ее ждал
24.09.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, запланированный на 28 сентября, временно переносится. Об этом
Адреса, которые планировалось закрепить к ней и относящиеся сейчас к поликлиникам № 2 и № 11, а также детской поликлинике, временно остаются на медицинском обслуживании в своих учреждениях.
Адреса, закрепленные за поликлиникой № 3, будут переданы на медицинское обслуживание 28 сентября в Могилевскую центральную поликлинику (район Автовокзала и Металлургического завода).
О дате введения в эксплуатацию поликлиники в микрорайоне Казимировка будет известно позже.
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Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве, запланированный на 28 сентября, временно переносится.
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