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Сбежавшего из закрытого спецучилища в Могилеве подростка нашли через две недели - и вернули обратно
24.09.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сбежавшего из Могилевского закрытого спецучилища № 2 подростка нашли и вернули в учреждение,
17-летний уроженец Гомеля Даниил Ануфриев сбежал из спецучилища 11 сентября, в розыск его Могилеве сбежал подросток — его ищут пятый день">объявили через 5 дней.
Подростка нашли в родном городе и вернули в СПТУ.
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17-летний Даниил Ануфриев был в Гомеле.
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