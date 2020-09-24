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Сбежавшего из закрытого спецучилища в Могилеве подростка нашли через две недели - и вернули обратно

24.09.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сбежавшего из Могилевского закрытого спецучилища № 2 подростка нашли и вернули в учреждение, сообщает МВД. 17-летнего парня искали две недели.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

17-летний уроженец Гомеля Даниил Ануфриев сбежал из спецучилища 11 сентября, в розыск его Могилеве сбежал подросток — его ищут пятый день">объявили через 5 дней.

Подростка нашли в родном городе и вернули в СПТУ.

Спецучилище деревообработки закрытого типа № 2 в Могилеве является специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа для решения задач социальной реабилитации, коррекции и содержания подростков, совершивших общественно опасные поступки или нарушивших правила общественного поведения. В училище направляются подростки (мальчики) в возрасте от 14 до 18 лет на срок до 2 лет.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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