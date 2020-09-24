Два пожизненных приговора вынес суд в Осиповичах за жестокое убийство мужчины и его племянника

Источник материала: Tut.by

К пожизненному заключению приговорил суд Сергея Вищеню из Любанского района Минской области и Владимира Лынюка из Осиповичей, сообщает 6tv.by. Их признали виновными в двойном убийстве — дяди и племянника — в Осиповичах.



Фото: Следственный комитет

Убийство произошло в 2019 году. Утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Застреленными оказались 49-летний хозяин дома Сергей Луцкин и его 26-летний племянник Антон.

Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником Максимом. Мужчина был разведен, детей нет.

Племянник Антон, которого убили вместе с дядей, — младший. Ему было 26 лет. И в тот вечер он пришел к дяде просто переночевать, так как поругался с женой, рассказывала TUT.BY коллега Сергея и близкая знакомая семьи Татьяна. По ее словам, старший племянник и обнаружил тела утром 13 июля.

— Антона расстреляли в упор. У Сергея были связаны руки и ноги, на теле — удар от топора. А выстрелом его добили, — рассказывала Татьяна. — Сергей знал того, кто пришел и убил, потому что дверь была открыта, а не взломана. И, судя по всему, Антон в то время спал, а Сергей смотрел телевизор.

В суде стало известно, что в ночь преступления Вищеня и Лынюк были пьяны. Они взяли ружье и молоток, зашли в незакрытую дверь квартиры, чтобы ограбить ее. Там они избили молотком двух спавших мужчин — дядю и его племянника, — а затем обоих застрелили из обреза охотничьего ружья.

Вищеня и Лынюк забрали недорогой мобильник с зарядным устройством и картой памяти на 8 ГБ, шлифовальную машинку, рюкзак, термопистолет, паяльник, тестер и другие инструменты, а также деньги — 596 рублей.

После этого мужчины уехали в Минскую область и закопали обрез в одной из могил на кладбище у деревни Новоселки Стародорожского района.

Как выяснили следствие и суд, Вищеня изготовил обрез из охотничьего ружья, которое он купил у жителя Любани Николая Борисова. Борисов же и хранил огнестрельное оружие у себя перед тем, как его знакомые пошли на убийство.

Судья Могилевского областного суда Григорий Качалов приговорил Вищеню и Лынюка к пожизненному заключению в колонии особого режима. Фигурантам дела грозила смертная казнь, до этого они были многократно судимы.

Николая Борисова, который также неоднократно летом 2019 года совершал вместе с Вищеней и Лынюком кражи в Любанском и Осиповичском районах, суд приговорил к 4 годам ограничения свободы. При этом к Борисову была применена амнистия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, тем самым срок наказания был уменьшен на один год.

Во время суда Борисов находился под подпиской о невыезде. Вищеня и Лынюк — под стражей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть опротестован.