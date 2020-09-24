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В девяти районах Гомельщины введен запрет на посещение лесов. Куда теперь нельзя за грибами
24.09.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине установилась сухая и теплая погода — и, чтобы избежать лесных пожаров, Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в области.
Так, на сегодняшний день введен запрет в Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком районах.
За нарушение запрета, напоминают в Минлесхозе, предусмотрена административная ответственность со штрафом до 25 базовых величин (675 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то штраф может вырасти до 50 базовых величин (1350 рублей).
Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на
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На Гомельщине установилась сухая и теплая погода - и, чтобы избежать лесных пожаров, в области начали вводить запреты на посещение лесов.
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