В девяти районах Гомельщины введен запрет на посещение лесов. Куда теперь нельзя за грибами

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине установилась сухая и теплая погода — и, чтобы избежать лесных пожаров, Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в области.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Так, на сегодняшний день введен запрет в Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком районах.

За нарушение запрета, напоминают в Минлесхозе, предусмотрена административная ответственность со штрафом до 25 базовых величин (675 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то штраф может вырасти до 50 базовых величин (1350 рублей).

Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте министерства.