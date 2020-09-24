ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В девяти районах Гомельщины введен запрет на посещение лесов. Куда теперь нельзя за грибами

24.09.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине установилась сухая и теплая погода — и, чтобы избежать лесных пожаров, Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в области.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Так, на сегодняшний день введен запрет в Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком районах.

За нарушение запрета, напоминают в Минлесхозе, предусмотрена административная ответственность со штрафом до 25 базовых величин (675 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то штраф может вырасти до 50 базовых величин (1350 рублей).

Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте министерства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Гомельщине установилась сухая и теплая погода - и, чтобы избежать лесных пожаров, в области начали вводить запреты на посещение лесов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Чиновники, спортсмены, но нет представителей церкви. Кто присутствовал на инаугурации Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика