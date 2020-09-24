«Пара выстрелов в башку». МВД опубликовало записи - говорят, звонки тех, кто недоволен протестующими

Источник материала: Tut.by

В МВД говорят , что по телефону 102 активно звонят минчане, которые недовольны действиями протестующих, они просят остановить беспорядки. В официальном телеграм-канале и на сайте милиции опубликовали запись разговоров.

Ведомство сообщает, что за последние сутки в столичную милицию обратилось несколько сотен человек с просьбой пресечь беспорядки. Иногда звонки сопровождаются оскорблениями и просьбами применить силу.

Например, один 42-летний семьянин жалуется на «ходунов», из-за которых он должен добираться с работы за 1,5 часа, в то время как обычно на это уходит 15 минут.

— Пускай наш уважаемый министр внутренних дел, не знаю там, президент, послушает, использует резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты. Пускай использует боевые патроны, ну … 7,62-мм калашников, никто ж не отменял его. Пара выстрелов в башку — и все протрезвеют. Что ж это такое, в конце концов, — на этом цитата мужчины в записи заканчивается.

Следующий позвонивший сказал, что в течение 40 минут толпа блокировала перекресток на улицах Немига и Городской Вал.

— Весь транспорт стоит — ни одного милиционера. Неужели нельзя найти человек 10 с дубинами?! Они же, подлецы, разбегутся за 10 минут, — на этом цитата заканчивается.

Еще одна женщина, обратившаяся на линию 102, спрашивает у диспетчера, приедет ли на Немигу бригада, «чтобы погонять» собравшихся там.

— Невозможно в квартире находиться! Они перекрыли всю дорогу, они перекрыли все, что только можно, — одна молодежь, — сказала женщина.

По информации милиции, некоторые водители жаловались, что протестующие бьют машины, перекрывают дорогу.

Видео с записями разговоров на канале МВД в ютьюбе сначала удалили, потом залили заново — в чуть сокращенном варианте.