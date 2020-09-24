«Сказали: «Утром - суд, днем отпустят». Поговорили с родными людей, которых в среду задержали в Минске

Источник материала: Tut.by

Устраивать семейную встречу среди недели Ирина и Игорь не собирались, но пришлось. В среду вечером рядом с ТЦ «Рига» задержали двух близких им людей Татьяну и Константина. Для Игоря это жена и сын, для Ирины — сватья и зять. В четверг днем родственники примчались к ИВС на Окрестина, чтобы поддержать родных передачами. В очереди с ними еще несколько десятков человек. Передачи в изоляторе принимают с 14.00 до 16.00.





Часы показывают 13.00, но в сквере на Окрестина уже начитают появляться люди с увесистыми пакетами. Большинство из них — женщины: мамы, жены, сестры. В пакетах у них еда, средства гигиены, одежда. Что из этого «можно, а что нет», многие из них пока не знают: с задержаниями они столкнулись впервые.

За подсказкой родственники идут к волонтерам. Их лагерь помощи — это и кухня, и справочная, и сортировочная. «Печенье, вафли пересыпаем в целлофан, каждую конфету достаем из фантика», — волонтер объясняет близким правила формирования передач — и небольшой пятачок земли превращается в конвейер по сбору «ссобоек».

— Когда узнала, что брата задержали, у меня был шок, — не отвлекаясь от сортировки, говорит Алена. За решеткой оказался ее младший брат Саша. Александру 24 года, он работает оператором в прачечной.



Алена и ее родственница

— За все время он не ходил ни на один митинг, — рассказывает Алена. — Вчера они с друзьями планировали попить пива на Цне. В десять вечера он был на связи. А сегодня утром мне позвонила его начальница, сообщила: «Саша не вышел на работу», спросила: «Может, проспал?». Я набрала маму, она плачет, говорит, не ночевал дома, мобильный не отвечает.

Сестра позвонила в местное РУВД, там сообщили: Александр на Окрестина. Где его забрали и почему — родные не представляют. Единственное, что они знают, судить Сашу будут по двум самым популярным статьям КоАП этого года — 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Эту информацию Алене подсказали в суде.





Всего, по данным МВД, в среду в Минске задержали 252 человека. Среди них и Игорь — папа студентки Елены. Ее передача уже аккуратно запакована, список вещей выведен синей ручкой на белом бланке.



Елена

— Тут полотенце, гель для душа, вода — обязательно, колбаса, сало — он любит, — перечисляет дочь то, что они с мамой положили для папы в ИВС. — Книга, журнал «Наша гісторыя».

Папа у Елены финансист и человек с активной гражданской позицией. Узнав о вчерашней инаугурации, вечером он поехал к стеле на велосипеде. С тех пор родные его не видели.

— Когда он ушел, мы с мамой мониторили все новости, чтобы понимать, что происходит на стеле, — возвращается к тем событиям дочка. — А новостей почти не было, в основном все про Пушкинскую. И тут я вижу в телеграм-канале видео, как задерживают велосипедиста. Понимаю, пока я не уверена, что это папа, я не хочу волновать маму. Я пошла в комнату, посмотрела ролик сама. Там плохо видно, но родного человека узнаешь легко.





Дальше был разговор с мамой, запросы в google «как передавать передачу», и что в нее складывать — и вот Елена на Окрестина.

— Сейчас на душе у меня горе и гордость, — делится эмоциями собеседница. — Я очень волнуюсь за папу, хотя знаю: его задержали не потому что он сделал что-то плохое, а потому что он был самим собой.

«Леха, привет, суши сухари. Твой кореш уже у нас»

— А какой здесь точный адрес? — растерянно спрашивает у друзей одна из девушек, а потом диктует кому-то по телефону, как добраться до ЦИП, и ждет машину.

— Не переживай, — успокаивает ее молодой человек. — Даже если ничего не передадим, говорят, у них там коммуна, парни с ним поделятся.





Девушку, которая, заметно, переживает, зовут Настя. На Окрестина она приехала еще в 11 утра. С ней трое друзей. Вчера во дворах на Немиге задержали ее парня Ивана. Случилось это в тот момент, когда студент-дизайнер Ваня по телефону рассказывал приятелю, что происходит вокруг. Позже в интернет попало и видео его задержания. Иван тот самый скейтбордист, на доске которого пробовал прокатиться омоновец. Прохожие уже сообщили родителям парня, что готовы отдать им найденный скейт, найти самого Ивана оказалось куда сложнее.

Родные ждали на Окрестина, а к полудню узнали, что он в Жодино, и сейчас собираются туда.

— В Жодино, вроде бы, передачи принимают только по средам, — говорим мы.

— Все равно поедем, я хочу, чтобы мне там (в СИЗО в Жодино. — Прим. TUT.BY) лично сказали, что он у них, — на глазах девушки появляются слезы.

Друзья держатся более оптимистично и надеются, что до следующей среды Иван уже будет с ними. Вообще, на сложившуюся ситуацию родные задержанных реагируют по-разному. Одни плачут, другие подбадриваются себя: «Хоть отдохнет там (внутри. — Прим. TUT.BY) от новостей.





— Главное, чтобы не били, — рассуждает одна из женщин. — Но ведь сейчас не бьют? — обращается она к нам с вопросом.

У девушки в голубой кофте другой вопрос:

— А уже кто-то понес передачи? — задает она его волонтерам. — А мы успеем? Тут так много людей.

«Так много» — это человек 40. К 14.00 они выстроились рядом с ЦИП небольшой «змейкой». В ее «хвосте» мы и знакомимся с Игорем и Ириной.



Игорь и Ирина

— Сын у меня тестировщик, занимается английским. Вчера после работы он должен был встретиться с мамой, которая распечатывала ему нужные для занятия материалы, — вводит в курс дела Игорь. — Встретились они возле Риги (ТЦ «Рига». — Прим. TUT.BY), оттуда их обоих в РУВД и забрали. Как? За что? Я не знаю, может, показали знак «виктории» сигналящим машинам.

До того, как связь между родными оборвалась, Костя успел позвонить папе, сообщил: «Нас задержали». Игорь соотнес: ТЦ «Рига» — это Советское РУВД, и направился туда. Описал стоящим там людям сына и жену, они опознали: «Да, таких привезли». А потом их фамилии появились в списках.

— Жена была в летней кофте и вязаной накидке, я просил: можно я сниму свой свитер и передам ей. Милиционеры не взяли, сказали: «Они в тепле», но в щелочку я видел, как Костя и Таня стояли на улице, — описывает события того дня мужчина. — Под РУВД я был до 4 утра, потом приехали две машины, оттуда вышли сотрудники. Они сообщили: жену и сына заберут на Окрестина. «А дальше что?» — спросил я. «Утром будет суд. Днем их отпустят,» — ответили мне. Но вот уже день, а пока ничего.

— А нам вчера в РУВД сказали: «Раз мы вам подтвердили, что ваш сын у нас, значит, уже хорошо», — не скрывает эмоций одна из мам.

— Действительно, значит, жизнь уже прекрасна, — иронично добавляет стоящий рядом мужчина.



Полина и Ирина

А девушка Полина чуть сдерживает слезы. Ее мужу Александру 30 лет. Он директор фирмы, которая занимается продажами. В среду он с двумя друзьями вышел на улицу, чтобы выразить свой протест.

— Ён быў разам з маім мужам, — подключается к разговору подруга Полины Ирина.- У нейкі момант, калі яны стаялі на плошчы Перамогі, заўважылі, як да іх пад’ехала маршрутка. Ёй кіраваў мужчына ў балаклаве. Яны разбегліся ў розныя бакі. Саша накіраваўся ў двары, і там яго затрымалі. Калі муж патэлефанаваў яму, мабільны падняў незнаёмец. «Леха, привет, суши сухари. Твой кореш уже у нас», — адказаў ён. Пасля гэтага мы пачалі шукаць Сашу.





Поиски привели к ИВС на Окрестина.

— Самое тяжелое в этой ситуации было объяснить ребенку, где папа, — говорит Полина.

Их дочке, рассказывает, пять лет.

— Что вы ей сказали?

— У камандзіроўцы… — ответила за подругу Ирина.