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Петришенко: 26 родителей, которые были на митингах с детьми, привлечены к ответственности

25.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах, заявил 24 сентября заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, передает пресс-служба правительства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры, — заявил Петришенко.

По его словам, на видео зафиксировано, что «около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей».

— Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности, — сказал вице-премьер.

26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности.

— Это не самоцель — привлечь родителей к административной ответственности. Основная цель — чтобы родители наконец-то остановились, задумались, все нерадивые включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия. Соответственно, поберегли и свое здоровье и эмоции, — отметил Петришенко.

Он также прокомментировал ситуацию в Гродно: 20 сентября в Сети появилось видео, где силовики тащат в автозак очевидно беременную женщину.

— Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, заниматься их воспитанием и развитием, — сказал Петришенко, отметив, что «пособия, которые выплачивает государство на детей, не должны идти на выплату штрафов за участие в несанкционированных мероприятиях».

— Мы будем это пресекать и смотреть, чтобы деньги ушли на содержание детей, — заявил вице-премьер.

В Нацкомиссии по правам ребенка поддерживают ужесточение ответственности родителей за вовлечение детей в несанкционированные акции.

— Вовлечение в такие акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов. Любая международная организация подтвердит правоту моих слов. Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних. Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости, — сказал он.

Петришенко считает, что государство, школа и родители должны научить ребенка «грамотно ориентироваться в потоке разнородной информации», кроме того, необходимо провести работу с родителями на предприятиях по профилактике участия детей в противоправной деятельности.

Ранее вице-премьер уже предупреждал об ответственности за привлечение детей к митингам.

 
Теги: Гродно
 
 
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26 родителей, которые были на несанкционированных митингах с детьми, привлечены к административной ответственности.
 
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