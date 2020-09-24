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Подоходный налог для многодетных работников хотят снизить

25.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Увеличить сумму, которая не подпадает под налоговый вычет, собираются увеличить в Беларуси, сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Сейчас работники, которые воспитывают одного ребенка, получают налоговую льготу в размере 34 рубля, двух – 65 рублей. В будущем планируется увеличить эту сумму.

© Sputnik / Алексей Куденко
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"В настоящее время разрабатывается проект закона о внесение изменений в Налоговый кодекс. В соответствии с ним предусматривается дальнейшая индексация налоговых льгот. В частности, стандартного налогового вычета. Планируется, что он будет увеличен", - рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1" Ковалевский.

Представитель МНС уточнил, что налогом будет облагаться не вся сумма заработной платы, а за минусом льготы. По его словам, чем больше у сотрудника будет детей, тем больше будет эта льгота.

В эфире ТВ рассказали, что также предусмотрен ряд других мер для поддержки многодетных - семьи с тремя и более детьми освобождаются от налогов на землю и недвижимость, но только в том случае если участок и жилье используются для подсобного хозяйства, а не предпринимательской деятельности.

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Теги: Минск
 
 
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Налоговые органы разрабатывают законопроект, в соответствии с которым планируется предоставлять налоговые льготы в зависимости от количества детей в семье...
 
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