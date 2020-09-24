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Всех обладателей госнаград внесут в единую электронную базу

25.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Информационное взаимодействие государственных органов и организаций по вопросам учета награжденных граждан с 1 января 2021 года начнут осуществляться в электронной форме с использованием АИС "Награды", сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ № 351 "Об автоматизированной информационной системе "Награды".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Документ направлен на совершенствование систематизации данных о гражданах, удостоенных государственных наград. Его принятие позволит соблюдать единые принципы обработки и учета такой информации", – уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Руководить и координировать деятельность госорганов по использованию АИС "Награды" поручено Администрации президента.

Сама электронная автоматизированная информационная система существует с 1997 года и уже содержит сведения о более чем 81 тысячи награжденных. В соответствии с новым указом ее должны модернизировать.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси подписал указ для совершенствования систематизации данных граждан, которые были отмечены за свои достижения.
 
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