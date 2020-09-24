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Всех обладателей госнаград внесут в единую электронную базу
25.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Информационное взаимодействие государственных органов и организаций по вопросам учета награжденных граждан с 1 января 2021 года начнут осуществляться в электронной форме с использованием АИС "Награды", сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ № 351 "Об автоматизированной информационной системе "Награды".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Документ направлен на совершенствование систематизации данных о гражданах, удостоенных государственных наград. Его принятие позволит соблюдать единые принципы обработки и учета такой информации", – уточнили в пресс-службе белорусского лидера.
Руководить и координировать деятельность госорганов по использованию АИС "Награды" поручено Администрации президента.
Сама электронная автоматизированная информационная система существует с 1997 года и уже содержит сведения о более чем 81 тысячи награжденных. В соответствии с новым указом ее должны модернизировать.
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Президент Беларуси подписал указ для совершенствования систематизации данных граждан, которые были отмечены за свои достижения.
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