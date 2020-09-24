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В Белорусском союзе женщин сменился председатель
25.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Новым председателем Белорусского союза женщин избрана заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщается в официальном телеграмм-канале Минздрава.
В ведомстве рассказали, что кандидатуру нового руководителя предложила Марианна Щеткина, которая на протяжении пяти лет возглавляла это общественное объединение, а ранее занимала должность министра труда и социальной защиты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отметим, что Елена Богдан может совмещать общественную деятельность и работу в Минздраве, где она курирует главное управление организации медицинской помощи, управления организации лекарственного обеспечения, отдела науки. И, как уточнили Sputnik в пресс-службе ведомства, в данный момент она продолжает исполнять свои обязанности.
Богдан стала замминистра в марте нынешнего года, ранее она руководила Главным управлением организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.
"Белорусский союз женщин" был создан 14 декабря 1991 года и объединяет на добровольной основе женские советы во всех областях, районах, городах Беларуси. В БСЖ, по информации официального портала союза, состоят более 144 тысячи женщин, действует свыше четырех тысяч первичных организаций.
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Бывшая глава БСЖ Марианна Щеткина во время заседания правления общественного объединения лично порекомендовала свою преемницу.
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