Пойдет ли дождь в день святого Артамона Змеевика

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут небольшие дожди, сообщает pogoda.by.

Ветер юго-восточный, от слабого до умеренного, днем местами порывистый.

В Барановичах утром +13..+15 градусов, днем +22..+24, вечером +17..+19 °С.

По республике днем до +26 °С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Самым прохладным этот день в Барановичах был в 2002 году: за окном было –1,4 °C (данные за 129 лет). Самым жарким выдался 2015 год: воздух прогрелся до +24,9 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

Народный праздник Артамона Змеевика отмечается 25 сентября 2020 года (дата по старому стилю – 12 сентября). Верующие православной церкви справляют его как День памяти священномученика Автонома (Артамон – переделанная на Руси для благозвучия форма имени). Святой Автоном был епископом в городе Пренесте во времена правления императора-язычника Диолектиана (который правил в 284–305 годах). На Артамона Змеевика наблюдают за березовым или дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима будет теплой. А если много листьев осталось, зима будет лютой. Много желудей на дубе сулит теплую зиму и плодородное лето.