Бабье лето продолжается. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Бабье лето продолжается: в выходные будет тепло и сухо, прогнозирует pogoda.by. Так что «Дажынкам», которые пройдут в Витебске 26−27 сентября, повезло с погодой.



Фото: Ольга Буракова

В субботу — шикарный день: +20…22 °C и солнечно. Но ветрено.

В воскресенье термометр покажет до +20. Весь день довольно сильный ветер. Погода начнет портиться уже к вечеру: в прогнозе дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .