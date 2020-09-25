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Бабье лето продолжается. Погода в Витебске в выходные

25.09.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бабье лето продолжается: в выходные будет тепло и сухо, прогнозирует pogoda.by. Так что «Дажынкам», которые пройдут в Витебске 26−27 сентября, повезло с погодой.


Фото: Ольга Буракова

В субботу — шикарный день: +20…22 °C и солнечно. Но ветрено.

В воскресенье термометр покажет до +20. Весь день довольно сильный ветер. Погода начнет портиться уже к вечеру: в прогнозе дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Дажынкам», которые пройдут в Витебске 26−27 сентября, повезло с погодой.
 
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