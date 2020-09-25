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Бабье лето продолжается. Погода в Витебске в выходные
25.09.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бабье лето продолжается: в выходные будет тепло и сухо,
В субботу — шикарный день: +20…22 °C и солнечно. Но ветрено.
В воскресенье термометр покажет до +20. Весь день довольно сильный ветер. Погода начнет портиться уже к вечеру: в прогнозе дождь.
Хороших вам выходных, друзья!
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«Дажынкам», которые пройдут в Витебске 26−27 сентября, повезло с погодой.
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