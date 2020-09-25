Посадят аллею, откроют сквер, манеж и три доски. Полная программа «Дажынак» в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске 26−27 сентября пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2020». Власти опубликовали программу праздника.



Фото: Игорь Матвеев

26 сентября, суббота

Площадь Победы

9.00−20.00 — выставки караваев и сельхозтехники. Концертно-развлекательная программа

10.00−17.00 — площадка БРСМ. Турнир по воркауту. Установка рекорда «Тысячное подтягивание на турнике в честь 1000-летнего Витебска». Турниры по настольным и напольным играм. Внеаренный лазертаг. Съемки видеороликов в TikTok.

10.00−14.00 — интерактивная площадка МЧС

11.50 — показательные выступления по перетягиванию большегрузного транспорта

Набережная Двины возле площади Победы

11.20−11.50 — показательные выступления МЧС

Площадь Свободы

9.00−20.00 — областной праздник традиционной культуры «Поем, танцуем и играем"(турнир бытовых танцев; игровые программы; концерт)

Площадка возле Летнего амфитеатра

10.00−17.00 — интерактивная площадка ГАИ. Показательные выступления по велотриалу, воркауту, картингу; мастер-классы по спочану и стрельбе из лука

Парк Тысячелетия Витебска

10.00 — закладка «Семейной аллеи» участниками проекта «Властелин села»

Проспект Людникова

10.00 — открытие футбольного манежа

Улица Кирова

10.40 — открытие сквера после реконструкции

Площадь Победы — улица Ленина — Летний амфитеатр

12.30−13.00 — праздничное шествие участников «Дажынак»

Летний амфитеатр

13.30−15.30 — торжественная церемония вручения премий лучшим аграриям области; концерт

Площадка у Ледового дворца

9.00−16.00 — выставка-продажа продукции учреждений образования области

ДЮСШ футбольного клуба «Витебск» (пр. Черняховского, 23)

10.00 — соревнования по мини-футболу среди предприятий Витебска

Центр по прыжкам на батуте (пр. Победы, 1)

10.00 — Открытый кубок Витебска по прыжкам на батуте

ЦСК (пр. Людникова, 12)

10.00 — открытое первенство Витебска по легкой атлетике среди юношей и девушек

Средняя школа № 31 (пр. Московский, 15)

10.00−13.00 — праздник «Дажыначны карагод»

Средняя школа № 28 (ул. «Правды», 43)

11.00−12.30 — спортивный праздник



Фото: Игорь Матвеев

27 сентября, воскресенье

Площадь Победы

9.00−15.00 — выставки караваев и сельхозтехники

10.00−15.00 — концертно-развлекательная программа

Площадь Свободы

10.00−15.00 — концертно-развлекательная программа

«Золотое кольцо Витебска «Двина»

10.00−17.00 — интерактивная выставка клубов исторической реконструкции «Средневековье»

Сквер возле площади Ленина

10.00 — презентация доски Почетных граждан города Витебска

Улица Кирова, 2

10.45 — открытие мемориальной доски Михаилу Бирюлину — Почетному гражданину города Витебска, одному из партизанских командиров в Витебской области в годы войны

Проспект Людникова, 15

11.30 — открытие мемориальной доски Даниилу Райцеву — Почетному гражданину города Витебска, одному из партизанских командиров в Витебской области в годы войны

Площадка возле Летнего амфитеатра

10.00 — открытые республиканские соревнования по лазер-рану



Фото: Игорь Матвеев

26−27 сентября

Улица Суворова

26 сентября, 9.00−20.00; 27 сентября, 9.00−15.00 — выставка «Витебский вернисаж»

Улица Толстого

26 сентября, 9.00−19.00; 27 сентября, 10.00−15.00 — подворье народных ремесел

Парк имени Фрунзе

26 сентября, 17.00−19.00 — «Музыкальные встречи»

27 сентября, 15.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа для пожилых людей

Площади Победы и Свободы, парк Победителей, улицы Ленина, Толстого, Замковая, Пушкина

26 сентября, 9.00−23.00; 27 сентября, 9.00−15.00 — подворья регионов области

Бассейн (ул. Чехова, 12)

10.00 — открытый городской турнир по спринтерскому плавательному многоборью памяти Веры Хоружей.