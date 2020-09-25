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Посадят аллею, откроют сквер, манеж и три доски. Полная программа «Дажынак» в Витебске
25.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 26−27 сентября пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2020». Власти
26 сентября, суббота
Площадь Победы
9.00−20.00 — выставки караваев и сельхозтехники. Концертно-развлекательная программа
10.00−17.00 — площадка БРСМ. Турнир по воркауту. Установка рекорда «Тысячное подтягивание на турнике в честь 1000-летнего Витебска». Турниры по настольным и напольным играм. Внеаренный лазертаг. Съемки видеороликов в TikTok.
10.00−14.00 — интерактивная площадка МЧС
11.50 — показательные выступления по перетягиванию большегрузного транспорта
Набережная Двины возле площади Победы
11.20−11.50 — показательные выступления МЧС
Площадь Свободы
9.00−20.00 — областной праздник традиционной культуры «Поем, танцуем и играем"(турнир бытовых танцев; игровые программы; концерт)
Площадка возле Летнего амфитеатра
10.00−17.00 — интерактивная площадка ГАИ. Показательные выступления по велотриалу, воркауту, картингу; мастер-классы по спочану и стрельбе из лука
Парк Тысячелетия Витебска
10.00 — закладка «Семейной аллеи» участниками проекта «Властелин села»
Проспект Людникова
10.00 — открытие футбольного манежа
Улица Кирова
10.40 — открытие сквера после реконструкции
Площадь Победы — улица Ленина — Летний амфитеатр
12.30−13.00 — праздничное шествие участников «Дажынак»
Летний амфитеатр
13.30−15.30 — торжественная церемония вручения премий лучшим аграриям области; концерт
Площадка у Ледового дворца
9.00−16.00 — выставка-продажа продукции учреждений образования области
ДЮСШ футбольного клуба «Витебск» (пр. Черняховского, 23)
10.00 — соревнования по мини-футболу среди предприятий Витебска
Центр по прыжкам на батуте (пр. Победы, 1)
10.00 — Открытый кубок Витебска по прыжкам на батуте
ЦСК (пр. Людникова, 12)
10.00 — открытое первенство Витебска по легкой атлетике среди юношей и девушек
Средняя школа № 31 (пр. Московский, 15)
10.00−13.00 — праздник «Дажыначны карагод»
Средняя школа № 28 (ул. «Правды», 43)
11.00−12.30 — спортивный праздник
27 сентября, воскресенье
Площадь Победы
9.00−15.00 — выставки караваев и сельхозтехники
10.00−15.00 — концертно-развлекательная программа
Площадь Свободы
10.00−15.00 — концертно-развлекательная программа
«Золотое кольцо Витебска «Двина»
10.00−17.00 — интерактивная выставка клубов исторической реконструкции «Средневековье»
Сквер возле площади Ленина
10.00 — презентация доски Почетных граждан города Витебска
Улица Кирова, 2
10.45 — открытие мемориальной доски Михаилу Бирюлину — Почетному гражданину города Витебска, одному из партизанских командиров в Витебской области в годы войны
Проспект Людникова, 15
11.30 — открытие мемориальной доски Даниилу Райцеву — Почетному гражданину города Витебска, одному из партизанских командиров в Витебской области в годы войны
Площадка возле Летнего амфитеатра
10.00 — открытые республиканские соревнования по лазер-рану
26−27 сентября
Улица Суворова
26 сентября, 9.00−20.00; 27 сентября, 9.00−15.00 — выставка «Витебский вернисаж»
Улица Толстого
26 сентября, 9.00−19.00; 27 сентября, 10.00−15.00 — подворье народных ремесел
Парк имени Фрунзе
26 сентября, 17.00−19.00 — «Музыкальные встречи»
27 сентября, 15.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа для пожилых людей
Площади Победы и Свободы, парк Победителей, улицы Ленина, Толстого, Замковая, Пушкина
26 сентября, 9.00−23.00; 27 сентября, 9.00−15.00 — подворья регионов области
Бассейн (ул. Чехова, 12)
10.00 — открытый городской турнир по спринтерскому плавательному многоборью памяти Веры Хоружей.
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В Витебске 26−27 сентября пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2020».
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