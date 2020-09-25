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Последние солнечные дни сентября. Погода в Могилеве в выходные

25.09.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние выходные этого сентября в Могилеве будут теплыми и солнечными. И мы рекомендуем провести их не в четырех стенах — посидеть дома вы успеете на следующей неделе. По предварительным прогнозам pogoda.by, начало октября принесет в Могилев похолодание и сплошные дожди.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 25 сентября, будет до +20 °С, облачно, но без дождей.

В субботу весь день будет солнечно и тепло — до +23 °С. Однако ветер усилится, будет порывистым, причем к вечеру порывы усилятся до 17 м/с.

В воскресенье, 27 сентября, погода также будет ветреной, но солнечной. Немного похолодает: +14…+21 °С. Вечером прогнозируют дождь.

В понедельник ветер утихнет, будет переменная облачность, весь день возможны дожди. Похолодает: +9…+18 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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