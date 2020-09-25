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Последние ясные деньки. Погода в Гомеле в выходные

25.09.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю неделю гомельчане не переставали удивляться погоде за окном. Такого красивого сентября давно не было. Но, похоже, природа берет свое. В выходные — все еще тепло, однако пейзаж постепенно начнет меняться, предупреждает pogoda.by.


В субботу +25°C, ясно, но сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье также ветрено и +22°C, вечером возможен дождь.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Всю неделю гомельчане не переставали удивляться погоде за окном. Такого красивого сентября давно не было. Но, похоже, природа берет свое.
 
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