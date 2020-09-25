Последние ясные деньки. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Всю неделю гомельчане не переставали удивляться погоде за окном. Такого красивого сентября давно не было. Но, похоже, природа берет свое. В выходные — все еще тепло, однако пейзаж постепенно начнет меняться, предупреждает pogoda.by.





В субботу +25°C, ясно, но сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье также ветрено и +22°C, вечером возможен дождь.

Хороших выходных, друзья!

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