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Последние ясные деньки. Погода в Гомеле в выходные
25.09.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю неделю гомельчане не переставали удивляться погоде за окном. Такого красивого сентября давно не было. Но, похоже, природа берет свое. В выходные — все еще тепло, однако пейзаж постепенно начнет меняться,
В субботу +25°C, ясно, но сильный юго-восточный ветер.
В воскресенье также ветрено и +22°C, вечером возможен дождь.
Хороших выходных, друзья!
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Всю неделю гомельчане не переставали удивляться погоде за окном. Такого красивого сентября давно не было. Но, похоже, природа берет свое.
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