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Руководство БРКА знает о задержании адвоката Людмилы Казак
25.09.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) в курсе того, что
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Руководство в курсе этой ситуации, сегодня мы ее будем обсуждать, и потом сообщим о своей реакции", – заявили Sputnik в пятницу в пресс-службе БРКА.
Ряд известных белорусских адвокатов уже заявили Sputnik, что "адвокатское сообщество шокировано новостью о том, что Людмила Казак задержана".
По словам собеседников агентства, уже утром к 9:00 ее адвокат приехал к ИВС на улице Окрестина, чтобы прояснить ситуацию. В свою очередь председатель Минской городской коллеги адвокатов Алексей Шваков заявил Sputnik, что в настоящее время выясняется информация о Людмиле Казак.
"Мы выясняем, за что она была задержана. Направлены запросы в ГУВД Минска, в ЦИП на Окрестина", - сказал Шваков.
Отвечая на вопрос о том, может ли она продолжать защищать Колесникову, имея статус задержанной, Шваков сказал: "Да, безусловно".
Напомним, Людимила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Козак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как
Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.
Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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О задержании адвоката стало известно вечером в четверг, в ГУВД сообщили, что все "в рамках административного процесса".
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