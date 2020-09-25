ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство БРКА знает о задержании адвоката Людмилы Казак

25.09.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) в курсе того, что задержана адвокат Людмила Казак, которая представляет интересы оппозиционного политика Марии Колесниковой. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
Суд оставил Колесникову в следственной тюрьме в Жодино

"Руководство в курсе этой ситуации, сегодня мы ее будем обсуждать, и потом сообщим о своей реакции", – заявили Sputnik в пятницу в пресс-службе БРКА.

Ряд известных белорусских адвокатов уже заявили Sputnik, что "адвокатское сообщество шокировано новостью о том, что Людмила Казак задержана".

По словам собеседников агентства, уже утром к 9:00 ее адвокат приехал к ИВС на улице Окрестина, чтобы прояснить ситуацию. В свою очередь председатель Минской городской коллеги адвокатов Алексей Шваков заявил Sputnik, что в настоящее время выясняется информация о Людмиле Казак.

"Мы выясняем, за что она была задержана. Направлены запросы в ГУВД Минска, в ЦИП на Окрестина", - сказал Шваков.

Отвечая на вопрос о том, может ли она продолжать защищать Колесникову, имея статус задержанной, Шваков сказал: "Да, безусловно".

Напомним, Людимила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Козак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как пояснила позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, адвокат "задержана за совершение административного правонарушения".

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку. 

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О задержании адвоката стало известно вечером в четверг, в ГУВД сообщили, что все "в рамках административного процесса".
 
Новости дня
Новости общества
 
Последние солнечные дни сентября. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика