Руководство БРКА знает о задержании адвоката Людмилы Казак

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) в курсе того, что задержана адвокат Людмила Казак, которая представляет интересы оппозиционного политика Марии Колесниковой.

"Руководство в курсе этой ситуации, сегодня мы ее будем обсуждать, и потом сообщим о своей реакции", – заявили Sputnik в пятницу в пресс-службе БРКА.

Ряд известных белорусских адвокатов уже заявили Sputnik, что "адвокатское сообщество шокировано новостью о том, что Людмила Казак задержана".

По словам собеседников агентства, уже утром к 9:00 ее адвокат приехал к ИВС на улице Окрестина, чтобы прояснить ситуацию. В свою очередь председатель Минской городской коллеги адвокатов Алексей Шваков заявил Sputnik, что в настоящее время выясняется информация о Людмиле Казак.

"Мы выясняем, за что она была задержана. Направлены запросы в ГУВД Минска, в ЦИП на Окрестина", - сказал Шваков.

Отвечая на вопрос о том, может ли она продолжать защищать Колесникову, имея статус задержанной, Шваков сказал: "Да, безусловно".

Напомним, Людимила Казак представляет интересы члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Накануне белорусские СМИ сообщили о том, что женщина, похожая на Людмилу Козак, была доставлена в Центральный РУВД столицы. Как пояснила позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, адвокат "задержана за совершение административного правонарушения".

Колесникова является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники-адвокаты Максим Знак и Илья Салей. Оба сейчас находятся в СИЗО №1 ГУВД Минска на улице Володарского. Знаку на минувшей неделе суд отказал в изменении меры пресечения, после чего он объявил голодовку.

Уголовное дело о призывах к захвату власти по факту создания Координационного совета Генеральная прокуратура Беларуси возбудила 19 августа. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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