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Выходные в Бресте пройдут с дождем и сильным ветром
25.09.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, ветрено и прохладно.
В субботу будет переменная облачность и сильный ветер. Утром и днем порывы будут достигать 14 м/с, вечером ветер усилится до 17 м/с, сообщает
В воскресенье небо будет затянуто тучами. Утром порывы ветра будут достигать 16 м/с, днем ослабнут до 12 м/с. Возможны дожди. Столбик термометра поднимется до +19°С.
Хороших выходных, друзья!
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