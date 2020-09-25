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Выходные в Бресте пройдут с дождем и сильным ветром

25.09.2020 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, ветрено и прохладно.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность и сильный ветер. Утром и днем порывы будут достигать 14 м/с, вечером ветер усилится до 17 м/с, сообщает pogoda.by. Во второй половине дня ожидается дождь. Вероятность осадков, по данным AccuWeather, составляет 5%. Воздух прогреется до +26°С.

В воскресенье небо будет затянуто тучами. Утром порывы ветра будут достигать 16 м/с, днем ослабнут до 12 м/с. Возможны дожди. Столбик термометра поднимется до +19°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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