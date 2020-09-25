В выходные будет тепло, но ветрено

Источник материала: Tut.by

В выходные будет тепло, но из-за сильного ветра объявили оранжевый уровень опасности. А вот со следующей недели погода начнет меняться и температура воздуха приблизится к обычным для этой поры года значениям. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

В субботу 26 сентября погодные условия на территории Беларуси по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поэтому будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу Брестской области, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит +11...17°С, местами +7...10°С, максимальная днем +21...27°С.

В воскресенье, 27 сентября, погода начнет меняться. На территорию нашей страны сместятся атмосферные фронты с Украины и вызовут ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +10...17°С, максимальная днем +18...24°С, по юго-западу +15...17°С.

С понедельника температурный фон начнет постепенно понижаться и приблизится к обычным для конца сентября значениям.

28 сентября, в понедельник, ночью и утром местами, днем в отдельных районах Витебской области кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5...12°С, максимальная днем +13...20°С, по Гомельской области до +22°С.

29 сентября, во вторник, преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7...14°С, максимальная днем +13...20°С, по юго-востоку до +22°С.

30 сентября и 1 октября на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +7...14°С, максимальная днем +11...18°С.