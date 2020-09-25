Источник материала: Tut.by

38-летний минчанин притворился сотрудником магазина и вынес 12 упаковок семги. Его задержали. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вечером мужчина зашел в магазин и притворился мерчандайзером, надев соответствующий бейдж. Он взял пустую коробку и сложил в нее 12 упаковок филе семги, после чего вышел из магазина и скрылся.

Рыбу мужчина продавал из машины случайным прохожим по цене ниже рыночной. Его задержали.

Выяснилось, что этот минчанин действительно работал мерчандайзером, но только в другом супермаркете. Зная все особенности профессии, он решил немного подзаработать. Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.