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Минчанин притворился сотрудником магазина и вынес 12 упаковок семги
25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
38-летний минчанин притворился сотрудником магазина и вынес 12 упаковок семги. Его задержали. Подробности
Вечером мужчина зашел в магазин и притворился мерчандайзером, надев соответствующий бейдж. Он взял пустую коробку и сложил в нее 12 упаковок филе семги, после чего вышел из магазина и скрылся.
Рыбу мужчина продавал из машины случайным прохожим по цене ниже рыночной. Его задержали.
Выяснилось, что этот минчанин действительно работал мерчандайзером, но только в другом супермаркете. Зная все особенности профессии, он решил немного подзаработать. Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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Вечером мужчина зашел в магазин и притворился мерчандайзером, надев соответствующий бейдж. Он взял пустую коробку и сложил в нее 12 упаковок филе семги, после чего...
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