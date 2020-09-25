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Как проходит пятница в Беларуси
25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны продолжают высказывать свое мнение об инаугурации Александра Лукашенко и ситуации в Беларуси. Утро в Минске началось с небольшого затора на Орловской. А еще сегодня юбилей отмечает председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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Страны продолжают высказывать свое мнение об инаугурации Александра Лукашенко и ситуации в Беларуси. Утро в Минске началось с небольшого затора на Орловской. А...
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