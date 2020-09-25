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В субботу у Комаровки откроется ярмарка «Город мастеров»

25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу у Комаровского рынка начнет работу ярмарка «Город мастеров». Об этом сообщает организатор — «Минсквнешторинвест».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Ярмарка продлится с 26 сентября по 18 октября, она появится на площадке Комаровского сквера — в районе ресторана «Лидо».

В программе — аттракционы, катание на пони, шоу самоваров, фотозона. Продавать будут сувениры, запланирована и зона фудкорта с блюдами национальных кухонь.

Режим работы ярмарки — с 10.00 до 20.00.

 
 
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Ярмарка продлится с 26 сентября по 18 октября, она появится на площадке Комаровского сквера - в районе ресторана «Лидо».
 
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