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В субботу у Комаровки откроется ярмарка «Город мастеров»
25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу у Комаровского рынка начнет работу ярмарка «Город мастеров». Об этом сообщает организатор — «Минсквнешторинвест».
Ярмарка продлится с 26 сентября по 18 октября, она появится на площадке Комаровского сквера — в районе ресторана «Лидо».
В программе — аттракционы, катание на пони, шоу самоваров, фотозона. Продавать будут сувениры, запланирована и зона фудкорта с блюдами национальных кухонь.
Режим работы ярмарки — с 10.00 до 20.00.
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Ярмарка продлится с 26 сентября по 18 октября, она появится на площадке Комаровского сквера - в районе ресторана «Лидо».
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