В субботу у Комаровки откроется ярмарка «Город мастеров»

Источник материала: Tut.by

В субботу у Комаровского рынка начнет работу ярмарка «Город мастеров». Об этом сообщает организатор — «Минсквнешторинвест».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Ярмарка продлится с 26 сентября по 18 октября, она появится на площадке Комаровского сквера — в районе ресторана «Лидо».

В программе — аттракционы, катание на пони, шоу самоваров, фотозона. Продавать будут сувениры, запланирована и зона фудкорта с блюдами национальных кухонь.

Режим работы ярмарки — с 10.00 до 20.00.