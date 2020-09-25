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В Бобруйске перестали продавать алкоголь по ночам. И так будет до конца 2020 года
25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске до конца года не будут продавать по ночам алкоголь — так
Продажу алкогольных напитков в Бобруйске ограничили с 23 сентября до 30 декабря 2020 года с 23.00 до 07.00. Но если магазин имеет график работы до 24.00, то время ограничения продажи алкоголя начинается с 24.00.
Бобруйские чиновники посчитали, что такие меры будут хорошей профилактикой пьянства и пропагандой здорового образа жизни.
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Ограничение касается субъектов торговли всех форм собственности.
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