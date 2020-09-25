В Бобруйске перестали продавать алкоголь по ночам. И так будет до конца 2020 года

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске до конца года не будут продавать по ночам алкоголь — так решил горисполком . Ограничения касаются лишь субъектов торговли, то есть магазинов, но не общепита или развлекательных заведений.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Продажу алкогольных напитков в Бобруйске ограничили с 23 сентября до 30 декабря 2020 года с 23.00 до 07.00. Но если магазин имеет график работы до 24.00, то время ограничения продажи алкоголя начинается с 24.00.

Бобруйские чиновники посчитали, что такие меры будут хорошей профилактикой пьянства и пропагандой здорового образа жизни.