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В Бобруйске перестали продавать алкоголь по ночам. И так будет до конца 2020 года

25.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске до конца года не будут продавать по ночам алкоголь — так решил горисполком. Ограничения касаются лишь субъектов торговли, то есть магазинов, но не общепита или развлекательных заведений.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Продажу алкогольных напитков в Бобруйске ограничили с 23 сентября до 30 декабря 2020 года с 23.00 до 07.00. Но если магазин имеет график работы до 24.00, то время ограничения продажи алкоголя начинается с 24.00.

Бобруйские чиновники посчитали, что такие меры будут хорошей профилактикой пьянства и пропагандой здорового образа жизни.

 
 
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Ограничение касается субъектов торговли всех форм собственности.
 
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