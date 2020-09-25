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Умер мужчина, совершивший акт самосожжения в Смолевичах
25.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег в Смолевичах. Он находился в тяжелом состоянии и скончался ночью 25 сентября. Эту информацию подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр.
Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер.
Напомним, в субботу, 19 сентября, мужчину, который в Смолевичах Минской области
По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.
Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «
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Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер.
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