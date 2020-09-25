Умер мужчина, совершивший акт самосожжения в Смолевичах

Источник материала: Tut.by

Умер 36-летний мужчина, который облил себя бензином и поджег в Смолевичах. Он находился в тяжелом состоянии и скончался ночью 25 сентября. Эту информацию подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр.



Фото: TUT.BY

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер.

Напомним, в субботу, 19 сентября, мужчину, который в Смолевичах Минской области совершил акт самосожжения , госпитализировали в Республиканский ожоговый центр.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала « Наша Ніва ». Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь. В последнее время он так себя вел, что его мать просила участкового, чтобы его забрали и положили снова в Новинки.