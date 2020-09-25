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В Житковичском районе на рабочих упали ворота - пострадали три человека

25.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе на предприятии ОАО «Туровщина» ворота склада упали на рабочих. Пострадали три человека.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инцидент произошел утром 23 сентября на складе хранения кормов в агрогородке Вересница. В результате травмы получили три работника предприятия. У 41-летней кладовщицы перелом бедра, она сейчас прооперирована и находится в Гомельской областной больнице. У водителя травмы пальцев рук. Тракторист с ушибом спины сейчас в Житковичской ЦРБ.

— Пока мы не можем сказать, что произошло, компетентные органы проводят проверку. Выясняются все детали и обстоятельства. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Мы будем им помогать и с лечением, и в дальнейшем, — прокомментировали TUT.BY произошедшее на предприятии.

 
 
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В Житковичском районе на предприятии ОАО «Туровщина» ворота упали на рабочих. Пострадали три человека.
 
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