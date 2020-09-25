«Чтобы справиться с ломкой, бил локтями в стену». История наркомана, который смог завязать

Источник материала: Tut.by

Уехав учиться в другой город, Александр решил попробовать наркотики. Тогда ему было всего 17. В итоге это затянуло его на 12 лет. Все эти годы буднями мужчины были невыносимая боль, ломка и депрессия. Смерть друзей стала чем-то обыденным, кражи ради дозы — тоже. Однажды Александра самого приняли за умершего и даже везли в морг, но в машине он очнулся. Это история о том, что человек в силе изменить свою жизнь к лучшему. Александр живет без наркотиков уже 19 лет. Он рассказал о том, что помогло ему побороть зависимость и стать счастливым. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.