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Дожди и ветер, но тепло. Погода в Гродно в выходные
25.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми, но дождливыми и ветреными,
В субботу весь день будет дождливо и ветрено. Днем воздух прогреется до +25°С.
В воскресенье опять дожди и сильный ветер. Днем будет +20…22°С.
Хороших выходных вам, друзья!
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Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми, но дождливыми и ветреными.
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