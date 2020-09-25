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Дожди и ветер, но тепло. Погода в Гродно в выходные

25.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми, но дождливыми и ветреными, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу весь день будет дождливо и ветрено. Днем воздух прогреется до +25°С.

В воскресенье опять дожди и сильный ветер. Днем будет +20…22°С.

Хороших выходных вам, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродно будут все еще теплыми, но дождливыми и ветреными.
 
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