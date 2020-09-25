На учениях под Брестом десантники уничтожили условного противника

Источник материала: Tut.by

24 сентября на полигоне Брестский подразделения тактической группы десантников при огневой поддержке батареи 2С9 «Нона» и вооружения БМД-2 уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника, пишет Zarya.by .



Фото: Валерий Король

На этом этапе учения десантники отработали практические действия по уничтожению блокированного вооруженного формирования. В ходе розыгрыша тактической обстановки, получив данные о положении, составе и характере действий «противника», командир парашютно-десантного батальона «Красных» поставил задачу командиру минометной батареи огневым поражением остановить продвижение «Синих».





Поразив метким огнем мишени, имитирующие колонну легкой бронетехники, 120 мм минометная батарея выполнила свою задачу. Затем по мере приближения «неприятеля» к рубежу блокирования с расстояния от 1200 до 700 метров по нему открыли огонь 30 мм пушки БМД-2 2А42. Когда «противник» достиг полосы открытия огня из стрелкового оружия и гранатометов в бой вступила тактическая группа.





Приняв доклады от командиров десантных подразделений о результатах боевой стрельбы, руководство учений сделало вывод, что «противник» на этом направлении остановлен и, не добившись успеха, начал отход.























