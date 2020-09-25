ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На учениях под Брестом десантники уничтожили условного противника

25.09.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24 сентября на полигоне Брестский подразделения тактической группы десантников при огневой поддержке батареи 2С9 «Нона» и вооружения БМД-2 уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника, пишет Zarya.by.


Фото: Валерий Король

На этом этапе учения десантники отработали практические действия по уничтожению блокированного вооруженного формирования. В ходе розыгрыша тактической обстановки, получив данные о положении, составе и характере действий «противника», командир парашютно-десантного батальона «Красных» поставил задачу командиру минометной батареи огневым поражением остановить продвижение «Синих».


Поразив метким огнем мишени, имитирующие колонну легкой бронетехники, 120 мм минометная батарея выполнила свою задачу. Затем по мере приближения «неприятеля» к рубежу блокирования с расстояния от 1200 до 700 метров по нему открыли огонь 30 мм пушки БМД-2 2А42. Когда «противник» достиг полосы открытия огня из стрелкового оружия и гранатометов в бой вступила тактическая группа.


Приняв доклады от командиров десантных подразделений о результатах боевой стрельбы, руководство учений сделало вывод, что «противник» на этом направлении остановлен и, не добившись успеха, начал отход.







 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десантники отработали практические действия по уничтожению блокированного вооруженного формирования.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Житковичском районе на рабочих упали ворота - пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика