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Главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович, задержанный в рамках уголовного дела, вызван в суд на 28 сентября по административному процессу
25.09.2020 11:57 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 сентября. Главному редактору "Нашай Нівы" Егору Мартиновичу, который задержан в рамках уголовного дела о клевете, пришла повестка в суд по административному процессу, сообщила в "Фейсбуке" его супруга, корреспондент tut.by Адарья Гуштын.
Мартинович должен явиться в суд Заводского района Минска к 10.00 28 сентября. "В повестке отмечено, что в отношении Егора ведется административный процесс за участие в несанкционированном митинге. Это может быть дело по факту его задержания 11 августа, когда спецназовцы вытащили его из машины, забросили в автозак, избили, ночь держали на земле возле Заводского РОВД, а после бросили в жодинскую тюрьму", — предполагает Гуштын.
Она отметила, что тогда Мартинович пробыл в Жодино двое с половиной суток. Затем его привезли на машине в Минск, прямо к зданию МВД, где в присутствии пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой "передали ей и коллегам".
"Эта ситуация впоследствии обсуждалась на встрече редакторов с представителями МВД и Министерства информации, — пишет Гуштын. — Ольга Чемоданова публично заявляла, что они разберутся, кто и почему вытащил журналиста из машины, избивал и держал на земле. О результатах "разбирательства" ничего не известно".
Как отмечает Гуштын, задержать Мартиновича в административном порядке еще раз по этому делу нельзя, потому что он уже отсидел 2,5 суток: "Даже если тогда не оформили протокол задержания, то он был зарегистрирован в Жодино. Его один раз покормили, все 27 сокамерников хорошо его запомнили".
24 сентября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 188 УК (клевета), в рамках которого Егор Мартинович проходит в статусе подозреваемого.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Главный редактор "Нашай Нівы" Егор Мартинович, задержанный в рамках уголовного дела, вызван в суд на 28 сентября по административному процессу
Минск, 25 сентября. Главному редактору "Нашай Нівы" Егору Мартиновичу, который задержан в рамках уголовного дела о клевете, пришла повестка в суд по...
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