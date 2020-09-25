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Умерла мама Тимура - избитого и пропавшего из больницы подростка
25.09.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 сентября умерла Татьяна Николаевна, мама 17-летнего Тимура, который пропал из больницы, а до этого попал к медикам избитым из Партизанского РУВД. Женщине было 44 года, в семье — девять детей.
В семье воспитывают девять детей, только двое из них совершеннолетние. Родные не хотят делать публичными подробности трагедии, но уточнили, что мама продолжительное время болела.
Где сейчас находится Тимур, по-прежнему неизвестно.
Напомним, история 16-летнего Тимура (сейчас ему 17 лет) стала известна в середине августа. Подростка задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а на следующий день из РУВД Партизанского района Минска привезли в 3-ю детскую больницу. Некоторое время парень был
3 сентября стало известно, что подростка
В этот же день в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, 8 сентября его перевели в обычную палату — и в тот же день он исчез. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у 2-й городской детской клинической больницы (ул. Нарочанская, д. 17) с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.
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24 сентября умерла Татьяна Николаевна, мама 17-летнего Тимура, который пропал из больницы, а до этого попал к медикам избитым из Партизанского РУВД. Женщине было 44...
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