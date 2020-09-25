Умерла мама Тимура - избитого и пропавшего из больницы подростка

Источник материала: Tut.by

24 сентября умерла Татьяна Николаевна, мама 17-летнего Тимура, который пропал из больницы, а до этого попал к медикам избитым из Партизанского РУВД. Женщине было 44 года, в семье — девять детей.



Фото: Reuters

В семье воспитывают девять детей, только двое из них совершеннолетние. Родные не хотят делать публичными подробности трагедии, но уточнили, что мама продолжительное время болела.

Где сейчас находится Тимур, по-прежнему неизвестно.

Напомним, история 16-летнего Тимура (сейчас ему 17 лет) стала известна в середине августа. Подростка задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а на следующий день из РУВД Партизанского района Минска привезли в 3-ю детскую больницу. Некоторое время парень был в медикаментозной коме , из РУВД его доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз.

3 сентября стало известно, что подростка задержали и отвезли на допрос в рамках дела по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). СК заявил , что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По данным ведомства, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

В этот же день в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, 8 сентября его перевели в обычную палату — и в тот же день он исчез. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у 2-й городской детской клинической больницы (ул. Нарочанская, д. 17) с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.

В телеграм-канале МВД «Разыскивает милиция» появилось сообщение о поиске Тимура. В нем говорилось, что парень является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по массовым беспорядкам.