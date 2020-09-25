Задержанному главреду «Нашай Нiвы» пришла повестка в суд - за участие в несанкционированном мероприятии

Источник материала: Tut.by

Сейчас Егор Мартинович находится в изоляторе на Окрестина, он в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова. Сегодня стало известно: Егора еще собираются судить за участие в акции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Прыйшла павестка ў суд Завадскога раёна, на панядзелак, 28 верасня, ў 10.00. У павестцы адзначана, што ў адносінах Ягора вядзецца адміністратыўны працэс — за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Гэта можа быць справа па факце ягонага затрымання 11 жніўня, калі спецназаўцы выцягнулі яго з машыны, закінулі ў аўтазак, збілі, ноч трымалі на зямлі каля Завадскога РАУС, а пасля закінулі ў жодзінскую турму. Агулам ён быў затрыманы 2.5 сутак, пасля яго прывезлі на машыне пад МУС на Гарадскі вал, дзе ў прысутнасці прэс-сакратара Вольгі Чамаданавай перадалі мне і калегам, — написала у себя на странице в Facebook Адарья Гуштын, жена Егора Мартиновича.

За последнее время главный редактор «Нашай Нiвы» задерживался дважды. Первый раз Егор Мартинович пропал в ночь с 10 на 11 августа. Он ехал забирать жену после работы. Правоохранительные органы не говорили, где находится Мартинович, получить о нем какую-то информацию было невозможно. Спустя 2,5 дня главного редактора освободили из тюрьмы в Жодино. Эта ситуация обсуждалась с пресс-службой МВД — в ней обещали разобраться.

Утром 23 сентября главреда снова задержали. С обыском к нему домой пришли сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Позже Егора Мартиновича отвезли на допрос в СК, а затем в изолятор на Окрестина. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

Как рассказывала ранее Адарья Гуштын, дело возбуждено по ст. 188 УК (Клевета), потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, за статью, где диджей говорит, что тот якобы бил его на Окрестина.

Напомним, диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.

После освобождения Влад Соколовский рассказывал , что в один из дней к нему в карцер заходил мужчина, сказал примерно следующее: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».

— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».

22 августа диджеи уехали в Литву .