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Задержанному главреду «Нашай Нiвы» пришла повестка в суд - за участие в несанкционированном мероприятии
25.09.2020 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас Егор Мартинович находится в изоляторе на Окрестина, он в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова. Сегодня стало известно: Егора еще собираются судить за участие в акции.
— Прыйшла павестка ў суд Завадскога раёна, на панядзелак, 28 верасня, ў 10.00. У павестцы адзначана, што ў адносінах Ягора вядзецца адміністратыўны працэс — за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Гэта можа быць справа па факце ягонага затрымання 11 жніўня, калі спецназаўцы выцягнулі яго з машыны, закінулі ў аўтазак, збілі, ноч трымалі на зямлі каля Завадскога РАУС, а пасля закінулі ў жодзінскую турму. Агулам ён быў затрыманы 2.5 сутак, пасля яго прывезлі на машыне пад МУС на Гарадскі вал, дзе ў прысутнасці прэс-сакратара Вольгі Чамаданавай перадалі мне і калегам, — написала у себя на странице в Facebook Адарья Гуштын, жена Егора Мартиновича.
За последнее время главный редактор «Нашай Нiвы» задерживался дважды. Первый раз Егор Мартинович
Утром 23 сентября главреда снова задержали.
Как рассказывала ранее Адарья Гуштын, дело возбуждено по ст. 188 УК (Клевета), потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, за статью, где диджей говорит, что тот якобы бил его на Окрестина.
Напомним, диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.
В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.
Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.
После освобождения Влад Соколовский
— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».
22 августа диджеи
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Задержанному главреду «Нашай Нiвы» пришла повестка в суд - за участие в несанкционированном мероприятии
Сейчас Егор Мартинович находится в изоляторе на Окрестина, он в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних...
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