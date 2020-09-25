В Столине люди вышли на пикет в день инаугурации Лукашенко: семерых задержали и дали крупные штрафы

Источник материала: Tut.by

В Столине задержали семь участников пикета, который прошел в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. Ночь они провели в изоляторе временного содержания, а на следующий день суд назначил им штрафы, пишет «Медиа-Полесье» .





В пикете приняли участие представители Столина, Рубля, Белоуши, Лядца и Речицы. Задержали четырех мужчин и три девушки. На всех составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Судили задержанных на следующий день в актовом зале РОВД. Всем дали штрафы: парням по 30 базовых величин (810 рублей), девушкам — по 25 (675 рублей). При этом изъятые мобильные телефоны им не вернули.