ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столине люди вышли на пикет в день инаугурации Лукашенко: семерых задержали и дали крупные штрафы

25.09.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Столине задержали семь участников пикета, который прошел в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. Ночь они провели в изоляторе временного содержания, а на следующий день суд назначил им штрафы, пишет «Медиа-Полесье».


В пикете приняли участие представители Столина, Рубля, Белоуши, Лядца и Речицы. Задержали четырех мужчин и три девушки. На всех составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Судили задержанных на следующий день в актовом зале РОВД. Всем дали штрафы: парням по 30 базовых величин (810 рублей), девушкам — по 25 (675 рублей). При этом изъятые мобильные телефоны им не вернули.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Умерла мама Тимура - избитого и пропавшего из больницы подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика