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В Столине люди вышли на пикет в день инаугурации Лукашенко: семерых задержали и дали крупные штрафы
25.09.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столине задержали семь участников пикета, который прошел в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. Ночь они провели в изоляторе временного содержания, а на следующий день суд назначил им штрафы, пишет
В пикете приняли участие представители Столина, Рубля, Белоуши, Лядца и Речицы. Задержали четырех мужчин и три девушки. На всех составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Судили задержанных на следующий день в актовом зале РОВД. Всем дали штрафы: парням по 30 базовых величин (810 рублей), девушкам — по 25 (675 рублей). При этом изъятые мобильные телефоны им не вернули.
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Ночь они провели в изоляторе временного содержания.
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