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Новая статистика по коронавирусу: за сутки в Беларуси больше 300 инфицированных

25.09.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 306 новых случаев.

Выздоровели и выписаны 73 тыс. 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (192 за сутки). Всего проведено 1 млн 792 тыс. 426 тестов (16 155 за сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов. За последний день — 5 человек.

 
 
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В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки - 306 новых случаев.
 
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