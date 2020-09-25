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Новая статистика по коронавирусу: за сутки в Беларуси больше 300 инфицированных
25.09.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 306 новых случаев.
Выздоровели и выписаны 73 тыс. 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (192 за сутки). Всего проведено 1 млн 792 тыс. 426 тестов (16 155 за сутки).
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов. За последний день — 5 человек.
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В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки - 306 новых случаев.
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