Новая статистика по коронавирусу: за сутки в Беларуси больше 300 инфицированных

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 25 сентября зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 306 новых случаев.

Выздоровели и выписаны 73 тыс. 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (192 за сутки). Всего проведено 1 млн 792 тыс. 426 тестов (16 155 за сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 807 пациентов. За последний день — 5 человек.