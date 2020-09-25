Польские дипломы нужно будет подтверждать в Беларуси

сообщает ТАСС. Александр Лукашенко заявил, что дипломы, полученные студентами в Польше, необходимо будет подтвердить в Беларуси,ТАСС.

Игорем Кобзевым, сообщает пресс-служба президента. «Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19 – ред.), своих студентов "забрали", две тысячи человек (из Белоруссии - ред.) обучаются там», - сказал Лукашенко сегодня в Минске во время встречи с губернатором Иркутской областипресс-служба президента.

После этого он отметил, что если студенты захотят обратно вернуться в Беларусь, то при трудоустройстве необходимо будет подтвердить полученные знания.

заявил РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Республики Польша. Польша готова помочь выпускникам и оставить их у себя, если белорусы столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине,РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Республики Польша.

«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире. Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика»,- заявили в ведомстве.

Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.