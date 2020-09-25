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Польские дипломы нужно будет подтверждать в Беларуси
25.09.2020 13:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко заявил, что дипломы, полученные студентами в Польше, необходимо будет подтвердить в Беларуси,
«Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19 – ред.), своих студентов "забрали", две тысячи человек (из Белоруссии - ред.) обучаются там», - сказал Лукашенко сегодня в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым,
После этого он отметил, что если студенты захотят обратно вернуться в Беларусь, то при трудоустройстве необходимо будет подтвердить полученные знания.
Польша готова помочь выпускникам и оставить их у себя, если белорусы столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине,
«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире. Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика»,- заявили в ведомстве.
Представитель министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.
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Александр Лукашенко заявил, что дипломы, полученные студентами в Польше, необходимо будет подтвердить в Беларуси, сообщает ТАСС.
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