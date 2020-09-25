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Губернатор Иркутской области подарил белорусскому Бресту саженцы кедров
25.09.2020 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал Брестской области саженцы уникальных кедров. Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Минске было
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
Иркутская делегация привезла в Беларусь коллекцию саженцев кедров, губернатор Кобзев передал своему Брестскому коллеге один из них. Как рассказали Sputnik представители Иркутской области, саженцы преодолели долгий путь: сначала шестичасовой перелет в Москву, а затем более восьми часов в автомобиле из российской столицы в Беларусь.
Представители делегации Брестской области рассказали, что, скорее всего, иркутские кедры высадят в центре города. Только в прошлом году в Бресте было высажено более трех миллионов деревьев.
Также Иркутский губернатор подарил белорусскому коллеге малахитового медведя – геральдический символ города, а местная делегация преподнесла Кобзеву деревянного резного зубра. На встрече также присутствовал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
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Передача иркутских кедров произошла между встречами Игоря Кобзева с президентом и премьер-министром Беларуси.
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