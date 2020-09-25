Губернатор Иркутской области подарил белорусскому Бресту саженцы кедров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал Брестской области саженцы уникальных кедров. Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Минске было заключено соглашение о сотрудничестве между Брестской и Иркутской областями. Подписи поставили главы двух регионов Анатолий Лис и Игорь Кобзев. В коммюнике оговорены вопросы сотрудничества в экономической, торговой и культурной сферах.

Иркутская делегация привезла в Беларусь коллекцию саженцев кедров, губернатор Кобзев передал своему Брестскому коллеге один из них. Как рассказали Sputnik представители Иркутской области, саженцы преодолели долгий путь: сначала шестичасовой перелет в Москву, а затем более восьми часов в автомобиле из российской столицы в Беларусь.

Представители делегации Брестской области рассказали, что, скорее всего, иркутские кедры высадят в центре города. Только в прошлом году в Бресте было высажено более трех миллионов деревьев.

Также Иркутский губернатор подарил белорусскому коллеге малахитового медведя – геральдический символ города, а местная делегация преподнесла Кобзеву деревянного резного зубра. На встрече также присутствовал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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