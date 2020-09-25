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Как не заразиться коронавирусом и почему важно сократить свои контакты. Рекомендации Минздрава
25.09.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
«Если люди практикуют „социальное дистанцирование“, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса», — говорится на сайте Минздрава.
Основные принципы социального дистанцирования
1. Минимизируйте количество контактов с другими людьми (за пределами дома): не выходите из дома, если в этом нет особой надобности.
Для сокращения потребности выходить из дома можно использовать следующие меры:
общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи;
выбирайте услуги доставки — только до порога квартиры (дома, офиса);
удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь.
2. Если вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо, сократите контакты с другими людьми и соблюдайте 1,5-метровое расстояние друг от друга. Если соблюдение социальной дистанции не представляется возможным, используйте маску.
3. Как можно чаще мойте руки (при отсутствии возможности вымыть руки с мылом, используйте средство для дезинфекции или антисептическое средство для обработки рук).
4. Соблюдайте «респираторный этикет».
Рекомендации для людей из группы высокого риска
Под людьми из группы высокого риска подразумеваются люди старшего и пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями любого возраста (заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания).
Им рекомендуется не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг).
Также не стоит принимать кого-то у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. Лучше попросить родных и знакомых помочь с обеспечением бытовых потребностей.
Дополнительные рекомендации
Используйте маску правильно
1. Обработайте руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымойте с мылом.
2. Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднесите к лицу белой стороной внутрь и фиксируйте завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица — и рот, и нос.
3. Придайте нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.
4. Снимите маску, удерживая ее за завязки (резинку), не прикасаясь к передней части маски.
5. Поместите снятую маску в пакет, закройте, выбросьте в контейнер для отходов (мусорное ведро).
6. Вымойте руки с мылом или обработайте антисептическим (дезинфицирующим) средством.
При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т. д.) соблюдайте домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызывайте врача.
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Минздрав опубликовал рекомендации для профилактики заражения вирусными инфекциями. В первую очередь в них говорится о соблюдении правил социального...
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