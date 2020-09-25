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Как не заразиться коронавирусом и почему важно сократить свои контакты. Рекомендации Минздрава

25.09.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав опубликовал рекомендации для профилактики заражения вирусными инфекциями. В первую очередь в них говорится о соблюдении правил социального дистанцирования. Речь идет о том, что надо организовать свою жизнь так, чтобы сократить на 75% контакты за пределами дома и работы и на 25% — на работе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Если люди практикуют „социальное дистанцирование“, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса», — говорится на сайте Минздрава.

Основные принципы социального дистанцирования

1. Минимизируйте количество контактов с другими людьми (за пределами дома): не выходите из дома, если в этом нет особой надобности.

Для сокращения потребности выходить из дома можно использовать следующие меры:

общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи;

выбирайте услуги доставки — только до порога квартиры (дома, офиса);

удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь.

2. Если вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо, сократите контакты с другими людьми и соблюдайте 1,5-метровое расстояние друг от друга. Если соблюдение социальной дистанции не представляется возможным, используйте маску.

3. Как можно чаще мойте руки (при отсутствии возможности вымыть руки с мылом, используйте средство для дезинфекции или антисептическое средство для обработки рук).

4. Соблюдайте «респираторный этикет».

Рекомендации для людей из группы высокого риска

Под людьми из группы высокого риска подразумеваются люди старшего и пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями любого возраста (заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания).

Им рекомендуется не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг).

Также не стоит принимать кого-то у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. Лучше попросить родных и знакомых помочь с обеспечением бытовых потребностей.

Дополнительные рекомендации

  • Избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия.
  • Открывайте двери не ладонью. Постарайтесь не касаться руками лица.
  • Как можно чаще проветривайте помещения. Проводите дезинфекцию контактных поверхностей, особенно дверных ручек, пультов телевизора, телефонов, компьютерной клавиатуры и других поверхностей, которых мы часто касаемся.
  • Постарайтесь не курить сигареты, в том числе электронные, или кальян.
  • Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую вы попробовали или откусили.
  • Находясь дома, придерживайтесь здорового питания и физической активности.

Используйте маску правильно

1. Обработайте руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымойте с мылом.

2. Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднесите к лицу белой стороной внутрь и фиксируйте завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица — и рот, и нос.

3. Придайте нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

4. Снимите маску, удерживая ее за завязки (резинку), не прикасаясь к передней части маски.

5. Поместите снятую маску в пакет, закройте, выбросьте в контейнер для отходов (мусорное ведро).

6. Вымойте руки с мылом или обработайте антисептическим (дезинфицирующим) средством.

При появлении симптомов респираторного заболевания (повышение температуры тела, кашель, одышка, насморк и т. д.) соблюдайте домашнюю самоизоляцию, избегая контактов с членами семьи, вызывайте врача.

 
 
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Минздрав опубликовал рекомендации для профилактики заражения вирусными инфекциями. В первую очередь в них говорится о соблюдении правил социального...
 
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