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Литовский дальнобойщик пытался провезти через Беларусь более трех килограммов кокаина
25.09.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовский дальнобойщик пытался провезти из Европы в Россию около 3,2 килограмма кокаина. Ехал транзитом через Беларусь. Во время проверки транспорта в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники и выявили крупную партию наркотиков,
Кокаин перевозил водитель фуры, следующий из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь.
В грузовом отсеке авто находилось электрооборудование. А вот в личных вещах водителя, гражданина Литвы, — наркотики. Кокаин в трех брикетах нашла служебная собака. Наркотики были спрятаны в сумках. Эксперты установили, что обнаруженное вещество — кокаин.
То количество наркотика, которое обнаружили у водителя, рассчитано примерно на 160 тысяч доз, а стоимость его на черном рынке составляет приблизительно 380 тысяч долларов США.
Правоохранители позже установили, что водитель причастен к незаконному каналу поставок наркотиков на территорию ЕАЭС.
В отношении него белорусской таможней возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
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Литовский дальнобойщик пытался провезти из Европы в Россию около 3,2 килограммов кокаина. Ехал транзитом через Беларусь. Во время проверки транспорта в пункте...
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