ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовский дальнобойщик пытался провезти через Беларусь более трех килограммов кокаина

25.09.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литовский дальнобойщик пытался провезти из Европы в Россию около 3,2 килограмма кокаина. Ехал транзитом через Беларусь. Во время проверки транспорта в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники и выявили крупную партию наркотиков, сообщает Таможенный комитет.


Фото: gtk.gov.by

Кокаин перевозил водитель фуры, следующий из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь.

В грузовом отсеке авто находилось электрооборудование. А вот в личных вещах водителя, гражданина Литвы, — наркотики. Кокаин в трех брикетах нашла служебная собака. Наркотики были спрятаны в сумках. Эксперты установили, что обнаруженное вещество — кокаин.

То количество наркотика, которое обнаружили у водителя, рассчитано примерно на 160 тысяч доз, а стоимость его на черном рынке составляет приблизительно 380 тысяч долларов США.

Правоохранители позже установили, что водитель причастен к незаконному каналу поставок наркотиков на территорию ЕАЭС.


В отношении него белорусской таможней возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский дальнобойщик пытался провезти из Европы в Россию около 3,2 килограммов кокаина. Ехал транзитом через Беларусь. Во время проверки транспорта в пункте...
 
Новости дня
Новости общества
 
Губернатор Иркутской области подарил белорусскому Бресту саженцы кедров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика