Литовский дальнобойщик пытался провезти через Беларусь более трех килограммов кокаина

Источник материала: Tut.by

Литовский дальнобойщик пытался провезти из Европы в Россию около 3,2 килограмма кокаина. Ехал транзитом через Беларусь. Во время проверки транспорта в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники и выявили крупную партию наркотиков, сообщает Таможенный комитет.



Фото: gtk.gov.by

Кокаин перевозил водитель фуры, следующий из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь.

В грузовом отсеке авто находилось электрооборудование. А вот в личных вещах водителя, гражданина Литвы, — наркотики. Кокаин в трех брикетах нашла служебная собака. Наркотики были спрятаны в сумках. Эксперты установили, что обнаруженное вещество — кокаин.

То количество наркотика, которое обнаружили у водителя, рассчитано примерно на 160 тысяч доз, а стоимость его на черном рынке составляет приблизительно 380 тысяч долларов США.

Правоохранители позже установили, что водитель причастен к незаконному каналу поставок наркотиков на территорию ЕАЭС.





В отношении него белорусской таможней возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.