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«Ты еще жив?» Трое жителей Барановичей подошли в магазине к милиционеру «поговорить»

25.09.2020 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летний житель Барановичей подозревается в угрозе насилия в отношении сотрудника милиции, сообщает УВД Брестского облисполкома.


Фото: Скрин-шот с записи камеры видеонаблюдения в магазине

Инцидент, который стал поводом для разбирательства, произошел в одном из магазинов города. У входа милиционер встретил своего бывшего коллегу, который был уволен из органов за прогулы. Во время короткой беседы тот обронил фразу: «Ты еще жив?». Милиционер не предал ремарке значения и пошел в торговый зал. В это время его бывший коллега подошел к трем знакомым и рассказал о том, что встретил милиционера.

Когда потерпевший собирался выйти из магазина, трое мужчин его обступили. Они стали его оскорблять и угрожать применением насилия. После этого компания вернулась в торговый зал купить спиртное.

Оперативники установили личности мужчин. Один из них — 36-летний житель города — сейчас является фигурантом уголовного дела. Ранее его судили за умышленное причинение телесных повреждений.

На остальных составили протоколы.

 
 
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На одного завели дело за угрозы, на двух других составили протоколы.
 
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