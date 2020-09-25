Брестский музыкант, который играл для протестующих «Священную войну», уехал из страны

Источник материала: Tut.by

Брестский уличный музыкант Александр Ивачев , который во время акций протеста играл в своей квартире на Советской «Священную войну», уехал из Беларуси. Об этом брестчанин сообщил TUT.BY 25 сентября.



Александр Ивачев

Александр Ивачев сейчас находится за границей. По его словам, решение уехать из страны он принял, опасаясь преследования за свою гражданскую позицию.

— Чтобы быть полезным, я вынужден был уехать, — сообщил TUT.BY музыкант.

Сейчас брестчанин работает над аудиовизуальным проектом, который посвящен белорусским протестам.

Напомним, во время акций протеста 9 и 10 августа, когда колонны демонстрантов шли под окнами его квартиры на улице Советской, Александр Викторович открывал балконную дверь и исполнял «Священную войну», а также другие военно-патриотические песни, советские романсы. За это 12 августа к нему подошли сотрудники милиции и провели в Брестский РОВД.

По словам музыканта, в райотделе его не били, но в грубой форме «попросили» не играть больше «Священную войну». После «профилактической беседы» Александра Викторовича отпустили. В тот же день он пришел домой и сделал себе баннер «Музыка з народам», который повесил на балкон. Он продолжил свои домашние концерты по воскресеньям.

После марша несогласных 6 сентября в дверь Александру Викторовичу позвонили неизвестные. Кто к нему приходил, музыкант не рассмотрел: глазок закрыли пальцем. Незваные гости постояли некоторое время и ушли. После этого брестчанину на мобильный позвонили и, не представившись, позвали еще раз посетить Брестский РОВД. Музыкант вынужденно уехал из своей квартиры за город, а некоторое время спустя уехал за границу.