|
Брестский музыкант, который играл для протестующих «Священную войну», уехал из страны
25.09.2020 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский уличный
Александр Ивачев сейчас находится за границей. По его словам, решение уехать из страны он принял, опасаясь преследования за свою гражданскую позицию.
— Чтобы быть полезным, я вынужден был уехать, — сообщил TUT.BY музыкант.
Сейчас брестчанин работает над аудиовизуальным проектом, который посвящен белорусским протестам.
Напомним, во время акций протеста 9 и 10 августа, когда колонны демонстрантов шли под окнами его квартиры на улице Советской, Александр Викторович открывал балконную дверь и исполнял «Священную войну», а также другие военно-патриотические песни, советские романсы. За это 12 августа к нему подошли сотрудники милиции и провели в Брестский РОВД.
По словам музыканта, в райотделе его не били, но в грубой форме «попросили» не играть больше «Священную войну». После «профилактической беседы» Александра Викторовича отпустили. В тот же день он пришел домой и сделал себе баннер «Музыка з народам», который повесил на балкон. Он продолжил свои домашние концерты по воскресеньям.
После марша несогласных 6 сентября в дверь Александру Викторовичу позвонили неизвестные. Кто к нему приходил, музыкант не рассмотрел: глазок закрыли пальцем. Незваные гости постояли некоторое время и ушли. После этого брестчанину на мобильный позвонили и, не представившись, позвали еще раз посетить Брестский РОВД. Музыкант вынужденно уехал из своей квартиры за город, а некоторое время спустя уехал за границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение уехать из страны он принял, опасаясь преследования за свою гражданскую позицию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)