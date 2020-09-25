Главреда портала «Могилевский регион» осудили на 7 суток ареста за участие в незаконном митинге

Источник материала: Tut.by

Наказание в виде 7 суток ареста назначил суд главному редактору портала «Могилевский регион» Дмитрию Соловьеву. Его признали виновным в участии в незаконном массовом мероприятии. Это уже второй арест Соловьева за последние два месяца.



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Напомним, за Дмитрием Соловьевым милиция пришла домой 23 сентября и попросила проехать с ними в РОВД как «лицо, в отношении которого ведется административный процесс». Он поехал и домой уже не вернулся: его отправили в изолятор.

Сегодня, 25 сентября, судья Литвина суда Ленинского района Могилева признала Соловьева виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях как участника несанкционированного митинга. Процесс проходил по скайпу, рассказала TUT.BY жена главреда Надежда Соловьева.

Это второй арест Дмитрия Соловьева за последние два месяца. До этого главреда портала задерживали вечером 8 августа, когда он ехал по городу на своей машине. Инспекторы ГАИ остановили авто Соловьева для проверки VIN-кода, якобы оно находится в угоне. Затем Соловьева доставили в РОВД и обвинили в неподчинении требованиям сотрудника милиции — якобы могилевчанин отказался предъявлять документы, хотя свидетель утверждал обратное. За это на Соловьева составили протокол, доставили в изолятор и там же осудили 11 августа . Вечером 15 августа он вышел на свободу.

Всего в суде Ленинского района Могилева сегодня, 25 сентября, рассматривают 9 дел об участии в несанкционированном мероприятии, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Одному из фигурантов, которого задержали 23 сентября, дали штраф в размере 15 базовых величин (405 рублей). Еще одного отправили на 5 суток под арест.