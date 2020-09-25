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Как въехать в Польшу сегодня: нюансы и инструкции
25.09.2020 16:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Все белорусы, у которых есть виза, могут въехать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин. Об этом сказано в
Граждане Беларуси могут отправиться в Польшу на самолете, автобусе и автомобиле. В последних двух случаях пересечь границу можно в пунктах пропуска «Тересполь», «Кузница» и «Бобровники».
О карантине
Будет обязательный карантин: выходить на улицу нельзя 10 дней. Официально он начинается на следующий день после въезда в страну, поэтому не забудьте закупиться всем необходимым на 10 дней сразу по прилету. Но есть и другой вариант: на карантине можно пользоваться службами доставки. За нарушение карантина придется заплатить внушительный штраф - 30 000 злотых (≈ 20 000 BYN).
Как смогут узнать, что карантин не соблюдается?
На границе у вас спросят адрес, где вы планируете находиться на карантине. Затем ежедневно к вам будут приходить или звонить сотрудники полиции и спрашивать, как вас зовут и как ваше самочувствие. Если вы живете в месте, где есть домофон, полицейские не будут подниматься на этаж – им будет достаточно общения через домофон. Иногда (очень редко) человека просят выйти на балкон и помахать полицейским. Если домофона у вас нет, справляться о ваших делах будут по телефону. Возможно, полицейские захотят на вас посмотреть и поднимутся к вам на этаж.
Не забывайте: открывать дверь нужно только в защитной маске.
В теории, такие проверки могут проводить несколько раз в день, но на практике проверяющие чаще всего приходят всего один раз.
Кроме того, ваш номер телефона будет внесет в базу данных по карантину – и вам потребуется скачать специальное приложение и выполнять все, что оно будет требовать.
О визах
Белорус сможет пересечь польскую границу по всем видам виз (национальной польской визе, так и по шенгенской, которую он получил в польском визовом центре/консульстве) и с любыми целями. Также поляки будут пускать белорусов с шенгенской визой, которую, например, выдали литовцы или другие представители стран из шенгенской зоны.
Можно ли сейчас открыть визу?
Подать документы уже сейчас можно в визовые центры Польши: в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, Лиде, Барановичах и Пинске. Все центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, кроме государственных праздников, суббота и воскресенье – выходной.
Точные адреса:
Для того, чтобы связаться с визовым центром, можете позвонить по телефону +375 17 388 13 37 и +375 17 388 02 46.
Также документы можно подать через Консульство Республики Польша в Минске по адресу Кропоткина, 91а. Можно взять на заметку, что 29 сентября 2020 года будут предоставляться дополнительные места в онлайн системе для записи на подачу документов в Визовые центры Польши во всех вышеперечисленных городах, чтобы ускорить и упростить систему подачи документов.
Как самому заполнить анкету на визу в Польшу
На сайте визового центра Польши
Нужно ли делать тест на Covid-19 перед поездкой?
Именно на въезде в Польшу тест на ковид не требуют. Однако если вы планируете пересекать границу не на личном транспорте, уточняйте у операторов компаний-перевозчиков, пустят ли вас на рейс без этого теста. Важно: чтобы въехать на территорию Польши, белорусу в обязательном порядке нужна страховка, которая включает в себя Covid-19. В визовом центре рекомендуют приобретать страховые полисы на территории Сервисно-визового центра, либо у уполномоченных страховых агентств. Визовый центр не может гарантировать подлинность полисов, приобретенных у любых других посредников.
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25 сентября Александр Лукашенко
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Все белорусы, у которых есть виза, могут въехать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин.
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