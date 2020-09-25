Как въехать в Польшу сегодня: нюансы и инструкции

Все белорусы, у которых есть виза, могут въехать в Польшу, но должны выдержать там 10-дневный карантин. Об этом сказано в документе , опубликованном польским МВД. В посольстве Польши в Беларуси эту информацию тоже подтвердили. Если собираетесь в ближайшее время в соседнюю страну – обязательно внимательно изучите все нюансы.

Граждане Беларуси могут отправиться в Польшу на самолете, автобусе и автомобиле. В последних двух случаях пересечь границу можно в пунктах пропуска «Тересполь», «Кузница» и «Бобровники».

О карантине

Будет обязательный карантин: выходить на улицу нельзя 10 дней. Официально он начинается на следующий день после въезда в страну, поэтому не забудьте закупиться всем необходимым на 10 дней сразу по прилету. Но есть и другой вариант: на карантине можно пользоваться службами доставки. За нарушение карантина придется заплатить внушительный штраф - 30 000 злотых (≈ 20 000 BYN).

Как смогут узнать, что карантин не соблюдается?

На границе у вас спросят адрес, где вы планируете находиться на карантине. Затем ежедневно к вам будут приходить или звонить сотрудники полиции и спрашивать, как вас зовут и как ваше самочувствие. Если вы живете в месте, где есть домофон, полицейские не будут подниматься на этаж – им будет достаточно общения через домофон. Иногда (очень редко) человека просят выйти на балкон и помахать полицейским. Если домофона у вас нет, справляться о ваших делах будут по телефону. Возможно, полицейские захотят на вас посмотреть и поднимутся к вам на этаж.

Не забывайте: открывать дверь нужно только в защитной маске.

В теории, такие проверки могут проводить несколько раз в день, но на практике проверяющие чаще всего приходят всего один раз.

Кроме того, ваш номер телефона будет внесет в базу данных по карантину – и вам потребуется скачать специальное приложение и выполнять все, что оно будет требовать.

О визах

Белорус сможет пересечь польскую границу по всем видам виз (национальной польской визе, так и по шенгенской, которую он получил в польском визовом центре/консульстве) и с любыми целями. Также поляки будут пускать белорусов с шенгенской визой, которую, например, выдали литовцы или другие представители стран из шенгенской зоны.

Можно ли сейчас открыть визу?

Подать документы уже сейчас можно в визовые центры Польши: в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, Лиде, Барановичах и Пинске. Все центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, кроме государственных праздников, суббота и воскресенье – выходной.

Точные адреса:

Г. Минск, Улица Бобруйская 6, ТЦ Галилео, 5 этаж.

Г. Гомель, Улица Пушкина 2, БЦ “Pushkin Plaza”.

Г. Могилев, проспект Пушкинский, 35-1.

Г. Брест, ТЦ “Domus”, ул.Московская 208A-1, 1 этаж.

Г. Барановичи, проспект Советский, 35, ТВК «Светиловский», 5 этаж.

Г. Пинск, ул. Первомайская, 176A.

Г. Гродно, ул. Горького 87Б.

Г. Лида, ул. Радюка 2A.

Для того, чтобы связаться с визовым центром, можете позвонить по телефону +375 17 388 13 37 и +375 17 388 02 46.

Также документы можно подать через Консульство Республики Польша в Минске по адресу Кропоткина, 91а. Можно взять на заметку, что 29 сентября 2020 года будут предоставляться дополнительные места в онлайн системе для записи на подачу документов в Визовые центры Польши во всех вышеперечисленных городах, чтобы ускорить и упростить систему подачи документов.

Как самому заполнить анкету на визу в Польшу

На сайте визового центра Польши размещена пошаговая инструкция для подачи заявления на визу. При заполнении анкеты нужно уложиться в 40 минут, иначе придется начинать этот процесс с самого начала. Не спешите — не нужно отправлять заполненную анкету раньше чем прошло 10 минут (вас могут посчитать ботом); Что нужно помнить?

Иногда сайт перегружается так долго, что попросту не открывается. Такое нередко случается на любых этапах при оформлении заявления. В данном случае следует обновлять страницу, нажимая кнопку F5;

Даты пишутся в таком формате: год, месяц, день — ни в коем случае не наоборот;

Следует указать визы, полученные за три последних года;

Вписывая идентификационный номер, нельзя вместо цифры «0» указывать букву «О».

На протяжении суток заявитель получит на свою электронную почту анкету. Важно: адрес нужно вписать правильно, также стоит проверять папку «спам». Аннулировать уже зарегистрированную анкету невозможно, так как все данные заявителя будут внесены в систему. Следующая анкета может быть зарегистрирована после истечения дня подачи.

Нужно ли делать тест на Covid-19 перед поездкой?

Именно на въезде в Польшу тест на ковид не требуют. Однако если вы планируете пересекать границу не на личном транспорте, уточняйте у операторов компаний-перевозчиков, пустят ли вас на рейс без этого теста. Важно: чтобы въехать на территорию Польши, белорусу в обязательном порядке нужна страховка, которая включает в себя Covid-19. В визовом центре рекомендуют приобретать страховые полисы на территории Сервисно-визового центра, либо у уполномоченных страховых агентств. Визовый центр не может гарантировать подлинность полисов, приобретенных у любых других посредников.

Польша в разрезе новостей

Изначально Польша, как и другие страны ЕС, закрыла границу из-за пандемии COVID-19 в середине марта. Из-за чего попасть на польскую территорию могли только белорусы, у которых есть карта поляка, супруги и дети граждан Польши либо находящимся под опекой граждан Польши. А также те, у кого есть разрешение на работу в Польше, студенты и водители-международники. Только в конце августа, когда в Беларуси начались протесты против результатов выборов, польское правительство заявило, что упростит въезд для белорусов, несмотря на ограничения по Covid-19.

Еще до отмены ограничений Польша впустила к себе несколько белорусов, у которых даже не было виз, в связи со «сложной политической ситуацией в Беларуси». 17 сентября поляки ввели послабление и начали пускать всех белорусов, у которых есть туристические визы. И вот 22 сентября Польша открылась вообще для всех. Несмотря на то, что на прошлой неделе уже коронованный президент заявил , что закроет границу с Польшей, проблем с въездом в эту страну до сих пор не замечено. Президенты Литвы, Польши и Румынии рассматривают вариант введения безвизового режима для белорусов в качестве помощи и поддержки.