«Готовилась уходить в тишине». Студентка Университета культуры отказалась от президентской стипендии

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в интернете активно разошлось видео, на котором студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств публично отказалась от президентской стипендии. Девушку зовут Патриция Свитина, она учится на 3 курсе. «Ад улады, якая знішчае свой народ, калечыць і забівае, я, на жаль, не магу прыняць гэтую ўзнагароду», — сказала Патриция на вручении — и в зале, где проходила церемония, раздались аплодисменты.



Фото: личный архив Патриции Свитиной

Эта история началась еще в ноябре 2019-го, когда Патриция стала лауреатом второй степени питерского фестиваля «Как на речке было на Фонтанке». В декабре они с педагогами подали заявку на получение президентской стипендии.

— Когда я училась в школе, я дважды получала стипендии из специального фонда президента, так что это была моя третья подобная награда, — вводит в курс дела собеседница и объясняет, что стипендии бывают разных видов. — Единоразовые и такие, которые выплачивают несколько месяцев. Тип награды зависит от престижа конкурса и места, которое на нем занял человек. У меня была единоразовая стипендия.

Механизм ее получения, продолжает студентка, такой: сначала перечисляют деньги, а затем вручают саму стипендию. Деньги Патриция получила еще в начале лета, это около 400 рублей, а награждение происходило во вторник, 22 сентября. Вот только в день, когда артистка получила приглашение на мероприятие, она поняла, что не может принять эту стипендию. Почему?

— Я человек творческий, никогда не занималась политикой и не хочу, — рассказывает о себе собеседница. — Но то, что происходит вокруг, само втягивает нас в политику. В этом году мне исполнилось 19 лет, это были мои первые выборы. Так получилось, что 9 августа мы с мамой задержались в городе. В какой-то момент с транспортом начались проблемы, и нам пришлось идти пешком с вокзала до Каменной Горки. Мы шли дворами, но видели происходящее в Минске. Я видела, как медики уносят раненого человека, слышала, как взрываются светошумовые гранаты. Это был какой-то ужас, который свалился на меня в один вечер. Затем последовала еще череда событий. В итоге, когда мне пришло приглашение на получении стипендии, я поняла, что не могу прийти, улыбнуться и сказать: «Спасибо, мне очень приятно». Это было бы вранье, а я не собираюсь никому врать.

Видео: телеграм-канал «Отчислено»

На вручении речь Патриции звучала так:

— Я ўжо неаднаразова прадстаўляла нашу краіну як за мяжой, так і тут, на розных конкурсах, фестывалях. І зараз з-за сітуацыі, якая склалася ў нашай краіне, ад улады, якая знішчае свой народ, калечыць і забівае, я, на жаль, не магу прыняць гэтую ўзнагароду.

Эту речь, говорит собеседница, она не репетировала заранее. Только маме сказала, что хочет отказаться от награды. Мама позицию дочки поддержала, но, как потом призналась, не рассчитывала, что Патриция доведет задуманное до конца.

— Почему? Потому что я очень осторожный человек и никогда не лезу на рожон, — объясняет собеседница. — Но я понимала, чем мне может грозить мой отказ, и морально была готова даже к тому, что меня могут отчислить из университета. Но пока все нормально.

— Как в зале отреагировали на ваш отказ от стипендии?

— Когда я стала говорить про насилие, часть людей опустили глаза. Наверное, администрации не очень хотелось, чтобы на торжественном мероприятии происходило что-то такое. Я боялась, что меня прервут, скажут, не нужно нам твоих мыслей. Но меня выслушали, и исполняющая обязанности ректора отметила: «Это ваша позиция».

— И люди вам захлопали.

— Да, это, насколько я поняла, были студенты. Аплодисменты стали для меня неожиданной поддержкой, потому что морально я готовилась уходить в тишине.

«Стало писать много знакомых и незнакомых людей»

На видео отказ Патриции от стипендии сняла ее знакомая. Она же, предполагает студентка, и выложила его в интернет. О том, что ролик разошелся по телеграм-каналам, собеседница узнала случайно: в какой-то момент, вспоминает, во всех соцсетях ей стали писать знакомые и незнакомые люди. Посыл у всех этих сообщений был один: молодец.

— Сначала я не поняла, что происходит, потом стала смотреть телеграм и нашла это видео, — возвращается к тем событиям собеседница. — Поначалу у меня был шок, но с другой стороны: от стипендии я отказывалась публично, поэтому я не старалась это скрывать. После появления видео мне стало писать много молодых людей, говорили, я им понравилась, — улыбается девушка. — Был и негатив. В комментариях люди предполагали, что я сделала это ради пиара, но это не так.

До этого лета, не скрывает Патриция, она старалась избегать разговоров о политике. Теперь же она периодически участвует в акциях.

— Как думаете, почему студенты в этом году стали так активны?

— Мне кажется, дело не только в студентах, — рассуждает собеседница. — Сейчас во всем обществе происходит такая консолидация, которой у нас никогда не было. Люди собираются дворами, поют песни, едят торты. Сейчас объединяются все, в том числе и студенты. Мы, например, иногда собираемся в цепи солидарности, иногда поем. Самой красивой, как мне кажется, была акция, когда в один из дней на каждом этаже университета на окнах (у нас широкие подоконники) сидело по три человека — два в белой одежде, один в красной.

В их университете, не скрывает Патриция, в акциях участвует не очень много студентов. Но после вторника, когда артистка отказалась от стипендии, количество парней и девушек на таких мероприятиях заметно приросло. Связано ли это с поступком Патриции, она не знает. Как и то, когда ей нужно будет вернуть 400 рублей, которые ей заплатили со стипендией. Заявление на возврат она уже написала, теперь ждет новостей.

— Как планируете возвращать деньги?

— У меня есть сбережения. Плюс, думаю, родители меня тоже поддержат.

«Я научилась рассказывать людям, что народное может быть интересным»

История с отказом от стипендии не первый случай, когда Патриция разворачивается против течения. С пяти лет она увлекается народными песнями. В школе, говорит, одноклассники ее не понимали, советовали заниматься эстрадной музыкой, но девушка свои вкусы не изменила. Сейчас она учится на кафедре этнологии и фольклора. Изучает то, как пели в разных регионах Беларуси, обряды и традиции.



Фото: личный архив Патриции Свитиной

— Кроме того, у меня есть свой этнопроект, в котором мы с ребятами делаем для белорусских народных песен современную обработку, — рассказывает Патриция. — Сейчас много где звучит белорусский фольклор. Для людей это уже не дико и не экзотично. Нашу группу нередко зовут на различные фестивали. Мне кажется, со временем я научилась рассказывать людям, что народное может быть интересным.

Возможно, предполагает девушка, те, кто сегодня выходит на улицы, тоже добьются, чтобы их услышали.

— Люди не хотят войны. Все, чего хочет наш народ, — это жить хорошо, строить честную страну, продвигать свой язык, свои исторические символы.