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Брестчанку вызывают в милицию после праздника двора, на котором выступил Юрий Стыльский

25.09.2020 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанку Анастасию вызывают в милицию после праздника, который прошел 19 сентября во дворе дома № 85 на улице Гоголя.


Праздник двора на улице Гоголя

По словам женщины, первый раз ее вызвали в понедельник, 21 сентября. В райотделе с ней провели профилактическую беседу и рассказали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

25 сентября ей опять позвонили и попросили прийти в Московский РОВД. Анастасия в это время находилась за городом, поэтому встречу перенесли на субботу, 26 сентября.


Юрий Стыльский на дворовом концерте

В беседе с TUT.BY брестчанка объяснила, что не знает, по какому поводу ее повторно приглашают в милицию.

— Мне сказали, что меня вызывают в качестве свидетеля по административному делу, — рассказала TUT.BY Анастасия.

Напомним, 19 сентября возле многоэтажки на улице Гоголя прошел праздник двора. На «капустник» собрались не только жители соседних многоэтажек. К междусобойчику подключились брестчане и из других микрорайонов города. Дети играли во дворе в подвижные игры, взрослые общались за чашкой чая. Под вечер к собравшимся приехал лидер группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский и провел возле подъезда мини-концерт. Все прошло спокойно и без задержаний.

 
 
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В первый раз милиционер провел с ней профилактическую беседу. Сейчас вызывают в качестве свидетеля.
 
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