170 сотрудников столичной проектной организации выступили с открытым обращением к властям

Источник материала: Tut.by

Сотрудники различных организаций и учреждений по-прежнему продолжают адресовать властям открытые обращения, содержащие требования о прекращении насилия и необоснованных задержаний, а также проведения новых президентских выборов. Подобный документ подписали многие сотрудники столичного проектного института «Минскинжпроект».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представители трудового коллектива проектного института, выражая свою обеспокоенность происходящим в Беларуси, выступают в открытом обращении против насилия и заявляют, что хотят, чтобы их налоги шли на мирное развитие страны.

«Мы, работники УП „МИНСКИНЖПРОЕКТ“, проектируем безопасные улицы и сооружения для нашей страны. Но сейчас улицы перестали быть безопасными. Людей похищают и избивают в любое время дня и ночи за то, что они требуют правды и хотят быть услышанными», — говорится в обращении.

Главным политическим требованием сотрудников является проведение повторных президентских выборов с привлечением независимых наблюдателей. Также они хотят, чтобы в стране прекратились насилие, необоснованные задержания и преследование мирных граждан со стороны силовиков, а также было проведено расследование случаев избиений и пыток с привлечением виновных к ответственности. Проектировщики выступают за освобождение политзаключенных и участников мирных демонстраций, оказавшихся под стражей.

Еще одним пунктом требований является максимальная идентификация сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, обоснованная в документе тем, что «правоохранитель не должен выглядеть и действовать, как бандит».

Открытое обращение адресовано главе Мингорисполкома, руководителю администрации Ленинского района столицы и генеральному прокурору Беларуси. Всего свои подписи под документом поставили 170 сотрудников учреждения.