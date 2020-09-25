ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

170 сотрудников столичной проектной организации выступили с открытым обращением к властям

25.09.2020 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники различных организаций и учреждений по-прежнему продолжают адресовать властям открытые обращения, содержащие требования о прекращении насилия и необоснованных задержаний, а также проведения новых президентских выборов. Подобный документ подписали многие сотрудники столичного проектного института «Минскинжпроект».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представители трудового коллектива проектного института, выражая свою обеспокоенность происходящим в Беларуси, выступают в открытом обращении против насилия и заявляют, что хотят, чтобы их налоги шли на мирное развитие страны.

«Мы, работники УП „МИНСКИНЖПРОЕКТ“, проектируем безопасные улицы и сооружения для нашей страны. Но сейчас улицы перестали быть безопасными. Людей похищают и избивают в любое время дня и ночи за то, что они требуют правды и хотят быть услышанными», — говорится в обращении.

Главным политическим требованием сотрудников является проведение повторных президентских выборов с привлечением независимых наблюдателей. Также они хотят, чтобы в стране прекратились насилие, необоснованные задержания и преследование мирных граждан со стороны силовиков, а также было проведено расследование случаев избиений и пыток с привлечением виновных к ответственности. Проектировщики выступают за освобождение политзаключенных и участников мирных демонстраций, оказавшихся под стражей.

Еще одним пунктом требований является максимальная идентификация сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, обоснованная в документе тем, что «правоохранитель не должен выглядеть и действовать, как бандит».

Открытое обращение адресовано главе Мингорисполкома, руководителю администрации Ленинского района столицы и генеральному прокурору Беларуси. Всего свои подписи под документом поставили 170 сотрудников учреждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники различных организаций и учреждений по-прежнему продолжают адресовать властям открытые обращения, содержащие требования о прекращении насилия и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как въехать в Польшу сегодня: нюансы и инструкции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика