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Тестирование каналов между операторами для отмены роуминга идет успешно
25.09.2020 18:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается, говорится в сообщении пресс-службы министерства связи Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сегодня состоялась видеоконференция профильных министерств Беларуси и России, посвященная вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. В ней также приняли участие представители антимонопольных органов, Постоянного комитета Союзного государства, белорусских и российских операторов электросвязи.
Специалисты рассмотрели вопросы взаимодействия между операторами, которое необходимо для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в Союзном государстве.
Обсуждались такие проблемы, как тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению "фрода" (вид мошенничества – Sputnik) на сетях электросвязи.
"По результатам видеоконференции стороны признали, что тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается", - отметили в белорусском Минсвязи.
При этом участники конференции признали, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы взаимодействия по "антифродовому" направлению работы.
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Беларусь и Россия на уровне заинтересованных ведомств продолжают работу над отменой роуминга в Союзном государстве.
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