Тестирование каналов между операторами для отмены роуминга идет успешно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается, говорится в сообщении пресс-службы министерства связи Беларуси.

Сегодня состоялась видеоконференция профильных министерств Беларуси и России, посвященная вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. В ней также приняли участие представители антимонопольных органов, Постоянного комитета Союзного государства, белорусских и российских операторов электросвязи.

Специалисты рассмотрели вопросы взаимодействия между операторами, которое необходимо для обеспечения двусторонней технической готовности к отмене роуминга в Союзном государстве.

Обсуждались такие проблемы, как тестирование каналов для пропуска роумингового трафика и принятие необходимых мер по выявлению и пресечению "фрода" (вид мошенничества – Sputnik) на сетях электросвязи.

"По результатам видеоконференции стороны признали, что тестирование каналов между белорусскими и российскими операторами электросвязи успешно завершается", - отметили в белорусском Минсвязи.

При этом участники конференции признали, что между белорусскими и российскими операторами электросвязи остаются нерешенными отдельные вопросы взаимодействия по "антифродовому" направлению работы.