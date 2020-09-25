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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу и воскресенье
25.09.2020 20:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу и воскресенье. После такой теплой недели нас ждут ветреные выходные.
«Утром и днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В Минске утром и днем в субботу и в течение суток в воскресенье ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с», — предупредили на сайте Белгидромета Минприроды.
Синоптики
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После такой теплой недели нас ждут ветреные выходные.
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